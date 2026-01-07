Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

Στο Σεν Τροπέ πραγματοποιείται σήμερα (7/1) η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό. Η θρυλική «Μπε Μπε», το σύμβολο του γαλλικού σινεμά και της σεξουαλικής επανάστασης της δεκαετίας του ’60, απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, με την οικογένειά της να αποκαλύπτει σήμερα πως η αιτία του θανάτου της ήταν ο καρκίνος.

Η Μπαρντό πέρα από τα άλλα προβλήματα υγείας που είχε, έδινε μάχη και με τον καρκίνο, κάτι που η ίδια και η οικογένειά της είχε αποκρύψει μέχρι και σήμερα.

Ο σύζυγός της επί περισσότερα από 30 χρόνια, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ανέφερε πως είχε υποβληθεί και σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. «Τις άντεξε με αξιοπρέπεια όπως άντεξε όλη της τη ζωή» είπε.

Live εικόνα από την κηδεία της:

