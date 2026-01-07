search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 14:40
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 12:06

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

07.01.2026 12:06
Bardot-Photo 1

Στο Σεν Τροπέ πραγματοποιείται σήμερα (7/1) η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό. Η θρυλική «Μπε Μπε», το σύμβολο του γαλλικού σινεμά και της σεξουαλικής επανάστασης της δεκαετίας του ’60, απεβίωσε στις 28 Δεκεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών, με την οικογένειά της να αποκαλύπτει σήμερα πως η αιτία του θανάτου της ήταν ο καρκίνος.

Η Μπαρντό πέρα από τα άλλα προβλήματα υγείας που είχε, έδινε μάχη και με τον καρκίνο, κάτι που η ίδια και η οικογένειά της είχε αποκρύψει μέχρι και σήμερα.

Ο σύζυγός της επί περισσότερα από 30 χρόνια, Μπερνάρ ντ’Ορμάλ, ανέφερε πως είχε υποβληθεί και σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις. «Τις άντεξε με αξιοπρέπεια όπως άντεξε όλη της τη ζωή» είπε.

Live εικόνα από την κηδεία της:

Διαβάστε επίσης:

Φωτεινή Πετρογιάννη: «Θέλω να σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι – Ζητώ συγγνώμη» (Video)

Ριάνα: Ποζάρει με κόκκινα εσώρουχα και αποθεώνεται! (Photos)

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής – Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

gemini-chatgpt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη αντεπίθεση: Πώς η Google επέστρεψε στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης

parastasi—new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γιάννης το Βούδι» για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

areios_pagos
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νέα παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου – Καλεί τους εισαγγελείς Εφετών να ασκούν ποινικές διώξεις για τα μπλόκα

farantouris
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διεγράφη ο Φαραντούρης από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητά να παραδώσει την έδρα του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 14:40
dendias_vouli_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

gemini-chatgpt
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μεγάλη αντεπίθεση: Πώς η Google επέστρεψε στην κορυφή της Τεχνητής Νοημοσύνης

parastasi—new
ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Γιάννης το Βούδι» για 2η χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

1 / 3