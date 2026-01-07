Φωτεινή Πετρογιάννη: «Θέλω να σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι – Ζητώ συγγνώμη» (Video)

Σε μια απρόσμενη εξομολόγηση προχώρησε η Φωτεινή Πετρογιάννη στον αέρα του Πρωινού, με αφορμή τη μετάδοση δηλώσεων που έκανε στην εκπομπή η Μαρία Μανουσάκη για την απώλεια του Μανούσου Μανουσάκη.

Η δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι παλαιότερα ίσως έκρινε αυστηρά ιστορίες ανθρώπων που προσπαθουσαν να επικοινωνήσουν με κάποιον τρόπο με άτομα που έφυγαν από τη ζωή. Από τη στιγμή που η ίδια έχασε τον πατέρα της -επισημαίνει- η ίδια, αν μη τι άλλο, κατονόησε αυτή την ανάγκη.

«Θέλω να σας πω κάτι για το οποίο ντρέπομαι. Τόσα χρόνια, επειδή στην οικογένειά μας δεν είχαμε βιώσει μια πολύ μεγάλη απώλεια, κάποιος πολύ δικός μας άνθρωπος να φύγει από τη ζωή, όταν άκουγα τέτοιες ιστορίες, ότι κάποιος άνθρωπος προσπαθεί να επικοινωνήσει με έναν άνθρωπο που έχει “φύγει”, όχι ακριβώς το κορόιδευα, κάπως μέσα μου έλεγα ότι δεν το καταλαβαίνω και πολύ αυτό» είπε αρχικά κιαι πρόσθεσε:

«Τώρα που έφυγε ο μπαμπάς μου και ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και θεωρώ ότι δεν θα το συνειδητοποιήσω και ποτέ ότι έφυγε, έχω μια πολύ μεγάλη άρνηση, προσπαθώ να βρω κάτι να κρατηθώ κάθε φορά… να σκεφτώ ότι κάπου είναι ο μπαμπάς μου. Ψάχνεις να πιαστείς από οτιδήποτε μπορεί να συμβαίνει στον χώρο για να θεωρήσεις ότι ο άνθρωπός σου κάπου είναι εδώ και δεν έχει φύγει και ότι έχεις κάποιου είδους επικοινωνία μαζί του. Την καταλαβαίνω τώρα πια. Ζητώ συγγνώμη για όλες αυτές τις σκέψεις που έκανα όλα αυτά τα χρόνια για το τι άκουγα. Είναι τόση η απόγνωση πολλές φορές μέσα στο πένθος, που πιάνεσαι ότι ακόμα και ότι μπορεί να αναβοσβήσει το φως πως κάτι σημαίνει».

