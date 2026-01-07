Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής – Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

Για την καλλιτεχνική του πορεία, τους στόχους του για το 2026, αλλά και για τη στάση που κράτησε γενικότερα στη ζωή του χωρίς ποτέ να κάνει συμβιβασμούς και χωρίς ποτέ να προδώσει τα «πιστεύω» του, ώστε να γίνει αρεστός σε περισσότερους, μίλησε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Σε συνέντευξή του στην «Espresso Σαββατοκύριακο», ο κωμικός χαρακτήρισε «ωραίο» το 2025, δηλώνοντας ανοιχτός σε νέες προκλήσεις. Παραμένει στο Mega με την ομάδα του, ενώ σκέφτεται το επόμενο ραντεβού με το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ». Όπως λέει, οι δυσκολίες που κρύβουν ανηφορικούς δρόμους του αρέσουν όλο και περισσότερο στο πέρασμα του χρόνου, καθώς του δίνουν κίνητα να συνεχίσει.

«Δεν έγινα ποτέ μια σαλάτα. Δεν είμαι μέρος της σαλάτας» σημειώνει, δηλώνοντας περήφανος τόσο για τις επιλογές που έκανε κατά καιρούς, όσο και για τις απόψεις που εξέφραζε.

Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει ο κόσμος, ο Λάκης Λαζόπουλος επισημαίνει ότι έφτασε η στιγμή που όλοι κατάλαβαν ότι ο ίδιος υπήρξε πάντα πιστός σε όλα αυτά που πιστεύει, ότι δεν «μεταλλάχτηκε» και δεν έκανε «κωλοτούμπες» -όπως άλλοι- προκειμένου να υπάρχει…

«Εφτασε η στιγμή για εμένα που έμαθαν το μπόι μου. Κάποια στιγμή μπήκε ένα σύννεφο στο μπόι μου και δεν ήξεραν αν έβλεπαν το μπόι μου το ίδιο. Νομίζω με το που έφυγε το σύννεφο είδαν ότι ναι, αυτό ήταν από πάντα το μπόι μου, ότι εκεί είμαι. Τι είδαν επίσης; Ότι σε μια εποχή που έχουν πάθει μετάλλαξη οι περισσότεροι άνθρωποι, εγώ δεν είμαι μεταλλαγμένος. Όχι, δεν έχω κωλοτουμπαρίσει χίλιες φορές για να υπάρξω. Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής, ένας υποτακτικός και υποκύπτων της εποχής σαν τους άπειρους ακόμη και στην τέχνη μου, και είναι ωραίο που δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω, που είμαι. Δεν έγινα ποτέ μια σαλάτα. Δεν είμαι μέρος της σαλάτας» είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο Λάκης Λαζόπουλος επανέλαβε πως βρισκόταν στο στόχαστρο ορισμένων που ήθελαν να γνωρίζουν την κάθε του κίνηση, υπογραμμίζοντας ότι αυτές οι παρακολουθήσεις δεν τον έκαναν να φοβηθεί.

Υποστήριξε, δε, ότι οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν, όταν έστειλε το κινητό του τηλέφωνο για έλεγχο, σε δύο μεγάλες εταιρείες, στον Καναδά και στην Ελβετία.

Διαβάστε επίσης:

Φοίβος Παπαδάκης: To «ευχαριστώ» στον Παναθηναϊκό ο οποίος τίμησε τον πατέρα του

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

Καιρός: Σφυροκόπημα με ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις ανέμους – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν