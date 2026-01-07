search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 09:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.01.2026 07:32

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

07.01.2026 07:32
laiki-agora

Με συγκέντρωση στα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης αρχίζουν σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι παραγωγοί και οι πωλητές λαϊκών αγορών, στο πλαίσιο της επ’ αόριστον πανελλαδικής απεργίας που έχουν κηρύξει, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος λειτουργίας, τη φορολογική επιβάρυνση και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν συμβολικοί αποκλεισμοί και των κεντρικών λαχαναγορών.

Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση της ακρίβειας, η μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες, η κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, η απόσυρση της πρόσθετης φορολόγησης 10%, καθώς και αλλαγές στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής και στον νόμο 4849/2021, που χαρακτηρίζεται ανεφάρμοστος.

Από τον Μάιο, παραγωγοί και πωλητές θα πρέπει να απογράφουν ηλεκτρονικά όλα τα προϊόντα που πούλησαν ή έμειναν απούλητα μετά από κάθε λαϊκή.

Σήμερα οι ομοσπονδίες πωλητών και παραγωγών, ανοίγουν την επ’ αόριστόν απεργία με συγκέντρωση στην πλατεία συντάγματος, ενώ στη συνέχεια θα συναντηθούν με τον Υπουργό Ανάπτυξης. Διεκδικούν μεταξύ άλλων την τροποποίηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης και την κατάργηση της πρόσθετης φορολόγησης 10% για τον βοηθό.

Αν δεν βρεθεί σημείο σύγκλισης με την κυβέρνηση,  την Πέμπτη οι κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν  με αποκλεισμό των κεντρικών αγορών του Ρέντη και της Θεσσαλονίκης.

Πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επισημαίνουν ότι το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα εφαρμοστεί κανονικά εκτιμώντας ότι θα είναι προς όφελος των επαγγελματιών.

Διαβάστε επίσης

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου για να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί (Video)

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών κοσμηματοπωλείων στη Χαλκιδική

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stranger-things-new
MEDIA

Netflix: Το τέλος του«Stranger Things 5», βρίσκεται στο Top 10 τηλεθέασης με τις αγγλόφωνες σειρές σε ιντερνετικες πλατφόρμες

mitrousis-new
ΥΓΕΙΑ

Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο – «Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός» (Video)

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν σε αναβρασμό: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ανησυχούν οι μουλάδες μετά τη Βενεζουέλα (Photos)

sweeney_1
LIFESTYLE

Σίντνεϊ Σουίνι: Νέα «σκανδαλιστική» φωτογράφηση προκαλεί αντιδράσεις

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Τι συμβαίνει στην αγορά – Γιατί δεν υποχωρούν οι τιμές, ο ρόλος του τουρισμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

evangeline-lili-new
LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Εβάντζελιν Λίλι: «Έχω εγκεφαλική βλάβη - Σχεδόν κάθε περιοχή του εγκεφάλου μου υπολειτουργεί» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 09:19
stranger-things-new
MEDIA

Netflix: Το τέλος του«Stranger Things 5», βρίσκεται στο Top 10 τηλεθέασης με τις αγγλόφωνες σειρές σε ιντερνετικες πλατφόρμες

mitrousis-new
ΥΓΕΙΑ

Μιχάλης Μητρούσης για τον οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο – «Τον συγχωρώ γιατί είμαι ζωντανός» (Video)

iran new
ΚΟΣΜΟΣ

To Ιράν σε αναβρασμό: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις – Ανησυχούν οι μουλάδες μετά τη Βενεζουέλα (Photos)

1 / 3