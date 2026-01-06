«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών κοσμηματοπωλείων στη Χαλκιδική

Eξιχνιάστηκε ληστεία σε κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική, η οποία διαπράχθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Σερβίας, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικού δικτύου το οποίο είναι δομημένο στα πλαίσια των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος, με την ονομασία «Pink Panthers», (Ροζ Πάνθηρες) με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της εισβολής τους στο κοσμηματοπωλείο:

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη