search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 22:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 21:42

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών κοσμηματοπωλείων στη Χαλκιδική

06.01.2026 21:42
rozPanthires1

Eξιχνιάστηκε ληστεία σε κοσμηματοπωλείο σε ξενοδοχειακή μονάδα στη Χαλκιδική, η οποία διαπράχθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου του 2025.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο υπήκοοι Σερβίας, 48 και 46 ετών, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, δυνάμει των οποίων συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία, αντίστοιχα.

Πρόκειται για μέλη εγκληματικού δικτύου το οποίο είναι δομημένο στα πλαίσια των διεθνικών εγκληματικών ομάδων και οργανώσεων του βαλκανικού οργανωμένου εγκλήματος, με την ονομασία «Pink Panthers», (Ροζ Πάνθηρες) με εξειδίκευση σε ληστείες κοσμηματοπωλείων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό οργάνωσης, προσαρμοστικότητας και εξελισσόμενες μεθόδους δράσης.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της εισβολής τους στο κοσμηματοπωλείο:

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

Πάτρα: Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι 3 συλληφθέντες για τον θάνατο του 30χρονου

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
osfpFener111
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 88-80: «Λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

patraRio11
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου για να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί (Video)

makronZelenksi
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Συμφωνία Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

rozPanthires1
ΕΛΛΑΔΑ

«Ροζ Πάνθηρες»: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη δράση των ληστών κοσμηματοπωλείων στη Χαλκιδική

trapani111 (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγώνας-κωμωδία στο BCL: Η Τραπάνι κατέβηκε με 5 παίκτες και το ματς έληξε στο πρώτο δεκάλεπτο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 22:32
osfpFener111
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 88-80: «Λύγισαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

patraRio11
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια του Ρίου για να περνάνε ελεύθερα οι οδηγοί (Video)

makronZelenksi
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Συμφωνία Μακρόν, Στάρμερ και Ζελένσκι για εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

1 / 3