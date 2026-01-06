Φωτιά σε χωριό της Κισσάμου στα Χανιά – Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, μάχη να μη φτάσουν σε σπίτια οι φλόγες (Video)

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτολιβαδική έκταση στο χωριό Κεφάλι Κισσάμου στα Χανιά αργά το απόγευμα των Θεοφανίων.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω της έντασης του ανέμου στην περιοχή με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα. Στο σημείο δρουν 7 οχήματα με 14 πυροσβέστες, δύο ομάδες ΕΜΟΔΕ με 10 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό η πυρόσβεση εξελίσσεται με καλούς ρυθμούς, οι φλόγες έχουν προκαλέσει μικρές ζημιές σε αυλές σπιτιών χωρίς όμως να κρίνονται σοβαρές.

Οι πυροσβέστες προσπαθούν να μην φτάσουν οι φλόγες σε σπίτια στην περιοχή τα οποία είναι ακατοίκητα.

