Σοβαρό τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη – Στη ΜΕΘ 28χρονη

Σοβαρό τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας νεαρής γυναίκας.

Η 28χρονη κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τα Λινοπεράματα προς το Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με το cretalive, η νεαρή εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα χτυπώντας στο κεφάλι και το σώμα της.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η 28χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

