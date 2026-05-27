ΤΕΤΑΡΤΗ 27.05.2026 15:21
Σοβαρό τροχαίο με πατίνι στην Κρήτη – Στη ΜΕΘ 28χρονη

Σοβαρό τροχαίο με πατίνι σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Τρίτης (26/5) στην περιοχή του Γαζίου στην Κρήτη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας νεαρής γυναίκας.

Η 28χρονη κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο από τα Λινοπεράματα προς το Ηράκλειο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο με αποτέλεσμα να προσκρούσει στο κράσπεδο του πεζοδρομίου.

Σύμφωνα με το cretalive, η νεαρή εκσφενδονίστηκε στο οδόστρωμα χτυπώντας στο κεφάλι και το σώμα της.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και η 28χρονη μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έχει υποστεί κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σφυροκόπημα του Ισραήλ στον Λίβανο – Εντολές αναγκαστικού εκτοπισμού στα νότια της χώρας

Μετρό: Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για καπνό σε κυλιόμενη σκάλα του σταθμού Αμπελοκήπων

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διώξεις για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη

ΥΓΕΙΑ

Συμβουλές για το άγχος και τη διατροφή των μαθητών στις πανελλήνιες από τους γιατρούς της Λάρισας

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άρχισαν οι κόντρες ΣΥΡΙΖΑ – ΕΛ.Α.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Βουλγαρία κερδίζει εκατ. από τις ελληνικές ΑΠΕ: Αγοράζει μεσημεριανό ρεύμα σχεδόν στο μηδέν και το μεταπουλάει το βράδυ με «καπέλο» 2000%

ΚΟΣΜΟΣ

Κοσμήματα, ρολόγια και μετρητά σε τσάντες του γκολφ κατασχέθηκαν σε έφοδο για την υπόθεση Θαπατέρο στην Ισπανία

MEDIA

H ΕΣΗΕΑ για τον Νίκο Παναγιωτόπουλο και η αποσαφήνιση του δημοσιογράφου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα άκρα η σύγκρουση για τον Νόμο Κατσέλη: Επίθεση των δανειοληπτών στην ηγεσία του Αρείου Πάγου για τις καθυστερήσεις στις αποφάσεις

ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη για τη δεύτερη θέση, η ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα, χωρίς άγχος η Καρυστιανού, η κοινή γραμμή Καραμανλή – Δένδια, η κυβερνητική ομολογία για «μπλοκ» στον Δούκα    

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

