Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο: Πέθανε η ηθοποιός Τόνια Καζιάνη

Πένθος στο ελληνικό θέατρο και κινηματογράφο από τον θάνατο της ηθοποιού Τόνιας Καζιάνη σε ηλικία 80 ετών.

Το γεγονός γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Facebook ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Με μεγάλη θλίψη μόλις πληροφορήθηκαμε απο τον αγαπημενο φίλο ζωγράφο Κώστα Σπυριούνη πως η αγαπημένη φίλη του και αγαπημένη όλων συνάδελφός μας, που έδωσε το ταλέντο της, την δροσιά και την ομορφιά της στο θέατρο μας και τον ελληνικό κινηματογράφο η τόσο διακριτική Τόνια Καζιάνη δεν ειναι πια ανάμεσα μας. Το πέρασμα της από την θεατρική μας οικογένεια αφήνει μόνο θετικά μηνύματά για την προσήλωση και την ευγενεια που υπηρετησε την τέχνη μας..Καλό ταξιδι αγαπημένη μας» έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ποια ήταν η Τόνια Καζιάνη

Γεννήθηκε το 1945 και υπήρξε σύζυγος του ηθοποιού Γιώργου Τζώρτζη με τον οποίο απέκτησε μια κόρη, την Ευγενία. «Συναντήθηκε» καλλιτεχνικά με τον σύζυγο της στην σειρά «Άγνωστος πόλεμος», αφού η σειρά άρχισε να προβάλλεται μετά τη γνωριμία τους, το 1971. Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση ήταν το 2007 στη σειρά «Τυφλόμυγα» του ΑΝΤ1. Οι περισσότερες κινηματογραφικές της συμμετοχές σημειώθηκαν τη δεκαετία του ’70, σε φιλμ που άφησαν το δικό τους στίγμα, όπως τα «Αδέρφια μου, αλήτες, πουλιά», στο πλευρό του Τόλη Βοσκόπουλου, και «Επαναστάτης ποπολάρος» με συμπρωταγωνιστή τον γόη Κώστα Πρέκα.

Μερικές από τις ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι οι:

Πέντε χιλιάδες ψέματα (1966)

Τρελά κορίτσια απίθανα αγόρια 1970

Ένας Γερμανός στα Καλάβρυτα (1970)

Διακοπές στην Κύπρο μας (1971)

Αδέλφια μου,αλήτες, πουλιά (1971)

Ο επαναστάτης ποπολάρος (1971)

Ο μάγκας με το τρίκυκλο (1972)

Τα χρόνια της οργής (1973)

Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται (1977)

Ο αδέξιος εραστής (1985)

