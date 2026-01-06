search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
06.01.2026 18:25

Επιστροφή των εκδρομέων: Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

06.01.2026 18:25
epistrofi_fota_new

Με σχετικά προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Θεοφανίων, λόγω και των μπλόκων των αγροτών και των ρυθμίσεων της Τροχαίας.

Όπως είναι γνωστό από τη Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβο Μαρτίνου.

Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:

  • Ρεύμα προς Αθήνα: τα οχήματα εισέρχονται έξοδος από Π.Α.Θ.Ε στον κόμβο του Μαρτίνου, δεξιός παράδρομος έως Α/Κ Κάστρου – Ε.Ο. Λιβαδειάς-Κάστρου –Π.Ε.Ο Θηβών–Λιβαδειάς παρακαμπτήριος Θηβών –Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών και εισέρχονται στην Π.Α.Θ.Ε Χ/Θ75 Ριτσώνα και
  • Ρεύμα προς Λαμία: έξοδος από Π.Α.Θ.Ε. στη χ/θ 75(Α/Κ Ριτσώνας) -Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών παρακαμπτήριος Θηβών, Π.Ε.Ο. Θηβών-Λιβαδειάς-Π.Ε.Ο. Λαμίας-Λιβαδειάς.
  • Επιπλέον από τις 07:00 έως τις 21:00 θα γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων, καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου παλαιού Λεβέντη, μέσω της Επαρχιακής οδού Λιβαδειάς – Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των ανωτέρω ρυθμίσεων.

Από ανακοπή λόγω υποθερμίας πέθανε ο 45χρονος πυροσβέστης που βρέθηκε στο όρος Μπέλες

Θεοφάνια στη Φλώρινα: Πιάστηκαν στα χέρια για τον Τίμιο Σταυρό! (Video)

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

