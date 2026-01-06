Επιστροφή των εκδρομέων: Πού παρατηρούνται καθυστερήσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με σχετικά προβλήματα πραγματοποιείται η επιστροφή των εκδρομέων των Θεοφανίων, λόγω και των μπλόκων των αγροτών και των ρυθμίσεων της Τροχαίας.
Όπως είναι γνωστό από τη Δευτέρα εφαρμόζεται πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα από τον κόμβο του Κάστρου έως τον κόμβο Μαρτίνου.
Η κυκλοφορία διεξάγεται ως ακολούθως:
