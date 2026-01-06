search
06.01.2026 13:16

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

06.01.2026 13:16
theofania-irakleio-new

Με απρόοπτα τελέστηκε ο αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο, καθώς οι κολυμβητές έσπασαν κατά λάθος τον Τίμιο Σταυρό.

Όπως μεταδίδει το creta24, από νωρίς το πρωί δεκάδες πολίτες, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι του Ηρακλείου για να παρακολουθήσουν την ρίψη του Τιμίου Σταυρού και να πάρουν την ευλογία.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δοξολογίας για την εορτή των Θεοφανίων που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, ακολούθησε η καθιερωμένη τελετή καθαγιασμού των υδάτων για την ανεύρεση και ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού στον λιμένα Ηρακλείου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ευγένιος έψαλλε «Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε», πέταξε τον Σταυρό στη θάλασσα και οι… τολμηροί κολυμβητές βούτηξαν στο κρύο νερό, προκειμένου να πιάσουν και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Σταυρό.

Οι καιρικές συνθήκες βοήθησαν ώστε πλήθος κόσμου να παρακολουθήσει την τελετή στα ήρεμα νερά της θάλασσας.

Πηγή photos: creta24.gr

