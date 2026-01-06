search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 13:55
06.01.2026 12:32

«Δεν θα πάμε σαν ζητιάνοι σε διάλογο»: Σε τροχιά κλιμάκωσης οι αγρότες μετά το τελεσίγραφο της κυβέρνησης 

06.01.2026 12:32
agrotes-mploka-nemea

Σε τροχιά κλιμάκωσης βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς οι εκπρόσωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε 48ωρο «μπλακάουτ» δρόμων και τελωνείων την Πέμπτη και την Παρασκευή, εφόσον δεν ικανοποιηθούν στο σύνολό τους τα αιτήματά τους.

Οι αγρότες αναμένουν τις εξειδικευμένες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης, τονίζοντας ωστόσο ότι «τα όρια έχουν εξαντληθεί».

Στο μπλόκο της Νίκαιας, παραμένει κλειστή επ’ αόριστον η αερογέφυρα του κόμβου στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ για σήμερα έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου από τις 11:00 έως τις 13:00.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο ΕΡΤnews ο Ιορδάνης Ιωαννίδης, μέλος του Συντονιστικού Συλλόγου Νίκαιας, οι αγρότες προσέρχονται στον διάλογο «όχι σαν ζητιάνοι», επισημαίνοντας ότι η αναφορά της κυβέρνησης σε επιστροφή φόρου κατανάλωσης και όχι σε αφορολόγητο πετρέλαιο προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια. «Αν γυρίσουμε στα σπίτια μας, δεν έχουμε να φάμε», ήταν, όπως είπε, το κυρίαρχο μήνυμα της χθεσινής συνέλευσης.

Πού συνεχίζονται τα μπλόκα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στη Δυτική Ελλάδα, στο επίκεντρο των κινητοποιήσεων βρίσκονται η γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, τα διόδια Δρεπάνου και το λιμάνι της Πάτρας. Οι αγρότες της Αχαΐας ξεκαθαρίζουν ότι η Περιμετρική Οδός Πατρών δεν θα ανοίξει σήμερα και εκτιμούν ότι θα παραμείνει κλειστή και την Πέμπτη, ημέρα κατά την οποία προγραμματίζονται μετακινήσεις προς κομβικά σημεία.

Στο Αγγελόκαστρο Αιτωλοακαρνανίας, οι μπάρες των διοδίων παραμένουν ανοιχτές και αναμένεται να παραμείνουν έτσι έως την Πέμπτη, οπότε αγρότες της περιοχής φέρονται έτοιμοι να κινηθούν προς τη γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημος συντονισμός.

Σημαντικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν και στη Βοιωτία, όπου η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται τόσο στο ρεύμα προς Αθήνα όσο και προς Λαμία, σε εκτεταμένα τμήματα της εθνικής οδού, μέσω παραδρόμων και επαρχιακών οδών.

Στον Έβρο, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 35η ημέρα στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν 48ωρο αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά οχήματα την Πέμπτη και την Παρασκευή. Το τελωνείο Κήπων παραμένει ανοιχτό μόνο για φορτηγά με ευπαθή προϊόντα από την Τουρκία, καθώς και για ΙΧ και τουριστικά λεωφορεία. Δεκάδες φορτηγά παραμένουν ακινητοποιημένα στην ελληνική πλευρά της Εγνατίας Οδού, με ουρές που φτάνουν τα δύο χιλιόμετρα.

Την ίδια ώρα, στα Χανιά, οι αγρότες στα Μεγάλα Χωράφια συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 30ή ημέρα. Έχουν προγραμματίσει κλείσιμο της Εθνικής Οδού την Πέμπτη το απόγευμα, ενώ την Παρασκευή το πρωί θα πραγματοποιήσουν πορεία προς την Εφορία Χανίων, στέλνοντας μήνυμα ότι ο αγροτικός κόσμος παραμένει σε διαρκή αγωνιστική ετοιμότητα.

