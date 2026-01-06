search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

06.01.2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 26χρονος που απειλούσε την πρώην σύντροφό του με revenge porn

06.01.2026 11:19
Μία ακόμη υπόθεση revenge porn έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη Θεσσαλονίκη, χωρίς αυτή τη φορά ευτυχώς να υλοποιηθούν οι απειλές του δράστη.

Ένας 26χρονος συνελήφθη χθες το βράδυ από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νεάπολης – Συκεών, καθώς απειλούσε την πρώην σύντροφο του με την δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών.

Την προηγούμενη ημέρα ο 26χρονος έστειλε στην 21χρονη φωτογραφία με προσωπικές τους στιγμές και την απείλησε ότι θα την δημοσιοποιήσει, με την νεαρή να αναφέρει το περιστατικό στην αστυνομία η οποία την επόμενη ημέρα τον συνέλαβε.

