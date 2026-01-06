Ξεκινά η πολύκροτη δίκη για τον αστυνομικό της Βουλής και τη σύζυγό του για ασελγείς και κακοποιητικές πράξεις στα παιδιά τους

Στο Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών θα δικαστεί αύριο 7 Ιανουαρίου η υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο τον Δεκέμβριο του 2024 με πρωταγωνιστές ένα ανδρόγυο αστυνομικών που κατηγορούνται και για ασελγείς πράξεις εις βάρος των παιδιών τους. Πρόκειται για τον 46χρονο αστυνομικό που υπηρετούσε στη Βουλή και την 35χρονη σύζυγό του, επίσης αστυνομικό, που κάθονται στο εδώλιο αντιμέτωποι με βαρύτατα κακουργήματα που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και ακραία ενδοοικογενειακή βία.

Ο 46χρονος αντιμετωπίζει 12 βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες αποτυπώνονται στην εισαγγελική πρόταση του Εφέτη Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Δικαστικό λειτουργό ο πρώην αστυνομικός της Βουλής κατηγορείται για «βιασμό κατ’ εξακολούθηση, για βιασμό ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή», κατηγορία που βαραίνει και τη σύζυγό του. Επίσης το ζευγάρι κατηγορείται για «κατάχρηση ανηλίκου από οικείο, κατ’ εξακολούθηση, κατά συρροή και για γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών από ανιόντα κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή». Οι υπόλοιπες κατηγορίες βαρύνουν αποκλειστικά τον 46χρονο και σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση είναι «πορνογραφία ανηλίκων (παραγωγή κατοχή) με χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του, κατ’ εξακολούθηση. Ενδοοικογενειακή μεθοδευμένη σωματική βλάβη ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, ενδοικογενειακή παράνομη βία ενώπιον ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, ενδοεικογενειακή παράνομη βία σε βάρος ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση κατά συρροή, οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία κατ’ εξακολούθηση και παράνομη οπλοκατοχή».

Ιδιαίτερη βαρύτητα στη δίκη αναμένεται να έχουν οι καταθέσεις των ανήλικων παιδιών, οι οποίες περιγράφουν σκηνές ωμής βίας που, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, προκάλεσαν σοκ ακόμη και στους έμπειρους αξιωματικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση. Χτυπήματα με γκλοπ, σφαλιάρες, κλοτσιές, πατήματα, καψίματα με αναπτήρα, ξυλοδαρμοί με ζώνη, αλλά και κακοποίηση της μητέρας τους σε καθημερινή βάση συνθέτουν το σκηνικό που αποτυπώνεται στη δικογραφία. Σε μία από τις πιο βαριές καταγγελίες, περιγράφεται περιστατικό κατά το οποίο ανήλικο παιδί φέρεται να κρατήθηκε μέσα σε κουβά με νερό, με κίνδυνο πνιγμού.

Ο 46χρονος έχει αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Στις απολογίες του υποστήριξε ότι ουδέποτε διέπραξε τις αποδιδόμενες πράξεις, κάνοντας λόγο για χειραγώγηση των παιδιών και αποδίδοντας τις καταγγελίες της συζύγου του σε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Επικαλέστηκε τη μακροχρόνια φαρμακευτική αγωγή της, καθώς και επανειλημμένες νοσηλείες της σε ψυχιατρική κλινική, με τελευταία στις αρχές του 2024. Την ίδια γραμμή αναμένεται να ακολουθήσει και ενώπιον του δικαστηρίου παρουσιάζοντας, σύμφωνα με τον δικηγόρο του στοιχεία που όπως ισχυρίζεται αντικρούουν πλήρως τους ισχυρισμούς της καταγγέλλουσας, συζύγου του, χαρακτηρίζοντας τις κατηγορίες ατεκμηρίωτες.

Στο εδώλιο, ωστόσο, θα βρεθεί και η 35χρονη σύζυγος, η οποία κατηγορείται από κοινού με τον σύζυγό της για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συρροή. Στην απολογία της υποστήριξε ότι λειτουργούσε υπό καθεστώς φόβου και εξαναγκασμού, περιγράφοντας έναν σύζυγο που την απειλούσε με θάνατο τόσο την ίδια όσο και τα παιδιά, ενώ, όπως ανέφερε στις καταθέσεις της, την παρακολουθούσε διαρκώς μέσω καμερών που είχε τοποθετήσει στο σπίτι και στο κινητό της τηλέφωνο. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο το ζευγάρι αποτέλεσε παρελθόν από την ΕΛ.ΑΣ μετά από ακρόασή τους στο Πειθαρχικό, Η απόφαση ήταν οριστική απόταξη, που σημαίνει πως δεν λαμβάνουν πλέον αποδοχές από το Δημόσιο.

