search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 23:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 22:51

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

05.01.2026 22:51
parasirsi-thes

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περί τις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας, 5/1, στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο, με τις Αρχές να εξαπολύουν νωρίτερα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 37χρονο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Στιγμές τρόμου για 21χρονη που πήγαινε στη δουλειά της – Την ακολούθησε 60χρονος και της επιτέθηκε σεξουαλικά

Δεν φεύγουν από τα μπλόκα χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους λένε οι αγρότες – Σε στάση αναμονής μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων

Τραγική κατάληξη στις διακοπές ζευγαριού Ελλήνων στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος, διασωληνωμένος σε ΜΕΘ ο άνδρας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων       

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ

delcy-rodríguez
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ορκίστηκε προσωρινή πρόεδρος η Ντέλσι Ροντρίγκες

venezuela (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Μόλις ένας στους τρεις Αμερικανούς στηρίζει το χτύπημα στη Βενεζουέλα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 22:57
parasirsi-thes
ΕΛΛΑΔΑ

Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «Ροζ Πάνθηρες» πίσω από τη ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στη Χαλκιδική – Στα 580.000 ευρώ η αξία των κλοπιμαίων       

sa-oie-234
ΚΟΣΜΟΣ

Παραβίαση του Χάρτη του ΟΗΕ καταγγέλλουν Βενεζουέλα και χώρες της Λατινικής Αμερικής – Η Αργεντινή στο πλευρό των ΗΠΑ

1 / 3