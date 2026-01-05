Παράσυρση και εγκατάλειψη πεζού στη Θεσσαλονίκη – Συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, σε σοβαρή κατάσταση ο τραυματίας

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε περί τις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας, 5/1, στην οδό Μοναστηρίου στη Θεσσαλονίκη, όταν πεζός παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο οδηγός που προκάλεσε το ατύχημα εγκατέλειψε το σημείο, με τις Αρχές να εξαπολύουν νωρίτερα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Επί τόπου έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μηχανή ταχείας επέμβασης και κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ.

Ο τραυματίας διασωληνώθηκε και διεκομίσθη στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Λίγη ώρα αργότερα, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον 37χρονο οδηγό που προκάλεσε το τροχαίο.

Διαβάστε επίσης:

Βόλος: Στιγμές τρόμου για 21χρονη που πήγαινε στη δουλειά της – Την ακολούθησε 60χρονος και της επιτέθηκε σεξουαλικά

Δεν φεύγουν από τα μπλόκα χωρίς να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους λένε οι αγρότες – Σε στάση αναμονής μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων

Τραγική κατάληξη στις διακοπές ζευγαριού Ελλήνων στον Παναμά: Νεκρή η σύζυγος, διασωληνωμένος σε ΜΕΘ ο άνδρας