Βόλος: Στιγμές τρόμου για 21χρονη που πήγαινε στη δουλειά της – Την ακολούθησε 60χρονος και της επιτέθηκε σεξουαλικά

Στιγμές τρόμου βίωσε το μεσημέρι της Κυριακής, 4/1, μια 21χρονη κοπέλα στον Βόλο, η οποία δέχτηκε σεξουαλική επίθεση από έναν 60χρονο άνδρα που την ακολουθούσε με το ποδήλατό του, την ώρα που πήγαινε στη δουλειά της.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, στην κατάθεσή της στο δικαστήριο η νεαρή γυναίκα περιέγραψε ότι ο 60χρονος την πλησίασε ενώ εκείνη κατευθυνόταν πεζή από το σπίτι της προς την εργασία της σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης.

Ο 60χρονος επέβαινε σε ποδήλατο, και έβγαζε βόλτα τον σκύλο του, όταν αντίκρυσε την 21χρονη, την οποία προσέγγισε αρχικά φραστικά, και της ζήτησε το τηλέφωνό της.

Όταν εκείνη αρνήθηκε και επιχείρησε να απομακρυνθεί, ο 60χρονος τής έκλεισε τον δρόμο και άρχισε να τη θωπεύει: «Με πλησίασε, πλάγιασε το ποδήλατό του κλείνοντας τον δρόμο μου, και με το ελεύθερο χέρι του άρχισε να μου κάνει χειρονομίες στο στήθος, στους μηρούς και στους γλουτούς. Τον έσπρωξα και άρχισα να τρέχω», κατέθεσε η 21χρονη.

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, η 21χρονη έφτασε έντρομη στο κατάστημα όπου εργάζεται, ενημέρωσε τους συναδέλφους της και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

Μάλιστα, ένας συνάδελφος της κοπέλας εντόπισε λίγο αργότερα σε κοντινή απόσταση τον 60χρονο, τον φωτογράφισε και παρέδωσε το υλικό στις Αρχές.

Από τη φωτογραφία προέκυψαν τα στοιχεία γνωστού Βολιώτη, ο οποίος συνελήφθη άμεσα και οδηγήθηκε με τη διαδικασία του αυτοφώρου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, κατηγορούμενος για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη κατακράτηση.

Αρνήθηκε τις κατηγορίες

Στη διάρκεια της δίκης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να υποβάλει ο ίδιος ερωτήσεις στο θύμα, πλησιάζοντάς τη, μάλιστα, μέσα στη δικαστική αίθουσα. Η 21χρονη πανικοβλήθηκε, ζητώντας του να απομακρυνθεί, ενώ χρειάστηκε η παρέμβαση αστυνομικών.

Παράλληλα, ο 60χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για προσέγγιση με «ευγενική διάθεση», και υποστηρίζοντας ότι όλα όσα περιέγραψε η 21χρονη είναι ψέματα.

Μάλιστα, προχώρησε μάλιστα σε αναπαράσταση των κινήσεών του, ισχυριζόμενος ότι ήταν αδύνατο να της επιτεθεί, ενώ κατηγόρησε το θύμα για αντιφάσεις στην κατάθεσή του.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης.

Η εισαγγελέας είχε προτείνει την ανώτατη προβλεπόμενη ποινή του ενός έτους.

