Ηράκλειο: Αυτός είναι ο 36χρονος που έχασε τη ζωή του από φωτιά στο σπίτι του – Μηχανικός, πατέρας δύο παιδιών

Σε βαθιά θλίψη έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία της Ανώπολης Ηρακλείου, μετά τον τραγικό θάνατο του 36χρονου Νίκου, που έχασε τη ζωή του από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του.

Το τραγικό περιστατικό έγινε γνωστό το πρωί της Δευτέρας, 5/1, με τα στοιχεία να δείχνουν διαρροή υγραερίου στην κουζίνα, από την οποία προκλήθηκε η φωτιά.

Όπως αναφέρει το patris.gr, η τραγωδία αποκαλύφθηκε γύρω στις 11 το πρωί, όταν η αδελφή του 36χρονου, μετά από ώρες αναζήτησής του, ανησύχησε και πήγε στο σπίτι του.

Όταν έφτασε στο σημείο, διαπίστωσε πως στο οίκημα είχε προκληθεί φωτιά, ενώ, ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού ήρθε αντιμέτωπη με το τραγικό θέαμα του άψυχου σώματος του αδελφού της.

Η γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, ενημέρωσε άμεσα τις Αρχές, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά και στελέχη της αστυνομίας να σπεύδουν στο σημείο.

Λιποθύμησε από τις αναθυμιάσεις

Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για έκρηξη του λέβητα υγραερίου, στην αυτοψία που πραγματοποίησαν στον χώρο οι Αρχές διαπιστώθηκε ότι η φωτιά ξεκίνησε από την κουζίνα υγραερίου.

Μάλιστα, ο θάνατος του 36χρονου φαίνεται πως είχε επέλθει τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 36χρονος το βράδυ της Κυριακής βρισκόταν σε έναν γάμο, και επέστρεψε στο σπίτι του περίπου στις 2 τα ξημερώματα.

Ο ίδιος φαίνεται πως ήθελε να μαγειρέψει κάτι και άνοιξε το γκάζι στην κουζίνα υγραερίου, αλλά, πιθανότατα, ξέχασε να το κλείσει. Το αποτέλεσμα ήταν να λιποθυμήσει από αναθυμιάσεις και να προκληθεί φωτιά, που είχε ως συνέπεια να βρει τραγικό θάνατο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 36χρονος ήταν μηχανικός στο επάγγελμα. Τα τελευταία χρόνια έμενε μόνος του στο σπίτι στην Ανώπολη όπου έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν, ενώ ήταν και πατέρας δύο μικρών παιδιών.

Διαβάστε επίσης:

Καιρός: Red Code σε πέντε περιφέρειες για έντονα φαινόμενα – Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Από ισχαιμία του μυοκαρδίου ο θάνατος του 31χρονου στην Πάτρα – Ταυτοποιήθηκαν 8 άτομα από την άλλη παρέα

Την Πέμπτη 8/1 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη