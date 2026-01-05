search
ΕΛΛΑΔΑ

05.01.2026 18:14

Την Πέμπτη 8/1 στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Παπαδάκη

05.01.2026 18:14
giorgos-papadakis-new

Την Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου, στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, θα τελεστεί η κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη, που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή, 4/1, έπειτα από οξύ έμφραγμα που υπέστη.

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος δημοσιογράφου αναφέρει:

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παρακαλεί όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

Το Εργαστήρι” – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία “Το Εργαστήρι”

Το Χαμόγελο του Παιδιού

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη, τη διακριτικότητα και τον σεβασμό με τον οποίο περιβάλλετε την οικογένειά μας.

Η σύζυγος

Τίνα

Τα παιδιά

Κωνσταντίνος, Ιάσωνας, Φοίβος».

