Υπό τον διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η επιτροπή για το blackout στο FIR Αθηνών – Ποιοι άλλοι συμμετέχουν

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα συγκροτείται Ειδική Επιτροπή, έργο της οποίας θα είναι να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του προβλήματος που παρουσιάστηκε την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 σε συχνότητες του FIR Αθηνών.

Η Επιτροπή, υπό τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα, θα αποτελείται από τον Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας Μιχάλη Μπλέτσα, τον Συνταγματάρχη Δημήτριο Ζαμπακόλα, Μηχανικό Επικοινωνιών Επιτελής ΓΕΕΘΑ, τον υποδιευθυντή εποπτείας φάσματος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Νίκο Ηγουμενίδη, καθώς και από εκπρόσωπο του EUROCONTROL.

Επίσης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε, χθες, από τη Διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, λόγω του επείγοντος και των ειδικών συνθηκών πλήρους λειτουργίας της αεροναυτιλίας και για λόγους δημοσίου και εθνικού συμφέροντος, να διατάξει άμεσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες ή παραλείψεις εμπλεκομένων υπαλλήλων ή υπηρεσιών της ΥΠΑ, καθώς και να ενημερώσει για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποτροπή παρόμοιων φαινομένων.

Νωρίτερα, το ολικό μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών, το οποίο προκάλεσε χάος στα αεροδρόμια χθες (4/1), προκάλεσε την παρέμβαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας.

Ειδικότερα, ο προϊστάμενος της εισαγγελίας της Αθήνας, Αριστείδης Κορέας, διέταξε τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, την οποία θα διενεργήσει το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας θα διερευνηθεί εάν έχει τελεστεί το αδίκημα των επικίνδυνων παρεμβάσεων στη συγκοινωνία αεροσκαφών και από πού προήλθαν οι παρεμβολές σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών, πρωτοφανούς διάστασης.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΥΠΑ:

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Δήμας: Δεν φαίνεται να οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση – Θα πέσουν κεφάλια

«Δεν φαίνεται να είναι κυβερνοεπίθεση, δεν έχει αποσαφηνιστεί η γενεσιουργός αιτία για αυτό έχω διατάξει ΕΔΕ ώστε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνος, γιατί συνέβη το περιστατικό και να μην επαναληφθεί», είπε το πρωί της Δευτέρας στην ΕΡΤ ο υπουργός Μεταοφών και Υποδομών, Χρίστος Δήμας ενώ στην ερώτηση «μπορεί να πέσουν κεφάλια;», ο Δήμας απάντησε «σαφώς, η ΕΔΕ διεξάγεται για το ποιος ευθύνεται για τη δυσλειτουργία».

Κατά τον υπουργό Μεταφορών «δεν υπήρχε κανείς κίνδυνος στην ασφάλεια μετακινήσεων, βγήκε ΝΟΤΑΜ κατευθείαν». Όπως είπε, επίσης, «σύμφωνα με την ΥΠΑ αλλά και με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας υπήρχε παρεμβολή στις συχνότητες, ένας έντονος θόρυβος που καθιστούσε αδύνατη την επικοινωνία των πιλότων με τους πύργους ελέγχου. Ο θόρυβος αυτός, οι παρεμβολές αυτές από αέρος επηρέασαν το σύνολο των δομών επικοινωνίας της χώρας με αποτέλεσμα να ληφθεί η απόφαση. Η ΥΠΑ, ο ΟΤΕ και η εθνική επιτροπή τηλεπικοινωνιών έλεγξε όλες τις υποδομές με επιτόπιους ελέγχους και το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος και όπως προκύπτει αυτές δεν προκύπτουν από τις δομές της ΥΠΑ. Ήταν στο σύνολο των συχνοτήτων που αξιοποιούνται επιχειρησιακά, όποιος συχνότητες χρησιμοποιούνται συμπεριλαμβανομένων και των εφεδρικών για την επικοινωνία των πιλότων με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έβγαζαν αυτό τον θόρυβο».

Παραδέχθηκε, δε, ότι «έχουμε παλαιά συστήματα που είναι όμως σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές».

Όπως συμπλήρωσε «στην έρευνα θα λάβουν όσοι πρέπει για να αποδοθούν ευθύνες ακόμα και αν χρειαστεί εμπειρογνώμονες από την ευρωπαϊκή επιτροπή ή άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες», εκτιμώντας ότι «τις επόμενες ημέρες θα έχουμε σαφή απάντηση για το τι συνέβη».

«Οι διαβεβαιώσεις που έχω από την ΥΠΑ είναι ότι δεν υπήρχαν ζητήματα ασφάλειας, γι’ αυτό και ήταν τόσο άμεση η ανταπόκριση και η ΝΟΤΑΜ», πρόσθεσε ο υπουργός Μεταφορών και Υποδομών.

