05.01.2026
05.01.2026 07:55

Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Έντρομη η υπάλληλος κρύφτηκε στην αποθήκη (Video)

05.01.2026 07:55
Untitled design

Δύσκολες στιγμές έζησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια, όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στο ζαχαροπλαστείο κρατώντας όπλο και απαίτησε χρήματα από το ταμείο.

Ο δράστης φαίνεται πως παραμόνευε για αρκετή ώρα έξω από το κατάστημα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί.

Τρίτη ληστεία στο ίδιο ζαχαροπλαστείο

Όταν είδε την υπάλληλο να βγαίνει προσωρινά και να επιστρέφει, την ακολούθησε αιφνιδιαστικά, έβγαλε το όπλο και την απείλησε.

Η κοπέλα, σε κατάσταση πανικού, έτρεξε να κρυφτεί στην αποθήκη, δίνοντας την ευκαιρία στον ληστή να αρπάξει άγνωστο χρηματικό ποσό και να τραπεί σε φυγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη ληστεία στο ίδιο ζαχαροπλαστείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή.

