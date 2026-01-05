Ένοπλη ληστεία σε ζαχαροπλαστείο στη Νίκαια: Έντρομη η υπάλληλος κρύφτηκε στην αποθήκη (Video)

Δύσκολες στιγμές έζησε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς υπάλληλος ζαχαροπλαστείου στη Νίκαια, όταν έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέσα στο κατάστημα όπου εργαζόταν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, άνδρας ντυμένος στα μαύρα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στο ζαχαροπλαστείο κρατώντας όπλο και απαίτησε χρήματα από το ταμείο.

Ο δράστης φαίνεται πως παραμόνευε για αρκετή ώρα έξω από το κατάστημα, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να κινηθεί.

Τρίτη ληστεία στο ίδιο ζαχαροπλαστείο

Όταν είδε την υπάλληλο να βγαίνει προσωρινά και να επιστρέφει, την ακολούθησε αιφνιδιαστικά, έβγαλε το όπλο και την απείλησε.

Η κοπέλα, σε κατάσταση πανικού, έτρεξε να κρυφτεί στην αποθήκη, δίνοντας την ευκαιρία στον ληστή να αρπάξει άγνωστο χρηματικό ποσό και να τραπεί σε φυγή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη ληστεία στο ίδιο ζαχαροπλαστείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις, «δεν επηρέασε την ασφάλειά τους» λέει ο Δήμας

Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Ενημέρωση για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών ζητά το ΠΑΣΟΚ, βολές και από τον ΣΥΡΙΖΑ