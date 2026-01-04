Ενημέρωση για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών ζητά το ΠΑΣΟΚ, βολές και από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ασφυκτική πίεση στην κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το πρωτοφανές περιστατικό με την πτώση (μπλακ άουτ) των επικοινωνιών στο FIR Αθηνών, που είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσουν οι πτήσεις στα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα, ασκούν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Η κυβέρνηση οφείλει να ενημερώσει άμεσα για τους λόγους της πρωτοφανούς κατάρρευσης της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και να αναλάβει τις ευθύνες της» αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ Αναστάσιος Νικολαΐδης και Νίκος Ηλιού.

Νωρίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχολιάσει δηκτικά… «αριστεία… Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια όλης της χώρας» και αναρωτιόταν «τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θέμα; Απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί;». Σημείωνε ακόμα ότι «τελικά, το μόνο που ξέρουν καλά είναι να λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όποτε αυτοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν με τον εξοπλισμό και τις ελλείψεις».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Αναλυτικά η ανακοίνωση των αρμοδίων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

“Έχοντας παρέλθει ήδη σημαντικό χρονικό διάστημα από την πρωτοφανή κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα και τον διεθνή διασυρμό που αυτή επέφερε, προκαλεί έντονη ανησυχία το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση για τα αίτια του προβλήματος, ούτε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ούτε κυρίως από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας μας και του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας προϋποθέτει τη δημόσια και υπεύθυνη παρουσίαση των λόγων που οδήγησαν στην απώλεια συχνοτήτων και στη σοβαρή δυσλειτουργία του συστήματος, καθώς και την ανάληψη ευθυνών σε όλα τα επίπεδα. Η σιωπή και η απουσία θεσμικών εξηγήσεων υπονομεύουν περαιτέρω την εμπιστοσύνη πολιτών, εργαζομένων και διεθνών φορέων.

Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει με εκκωφαντικό τρόπο, για ακόμη μία φορά, το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας των πτήσεων και της παλαιότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, ο οποίος παραμένει απαρχαιωμένος, ευάλωτος και ανεπαρκώς συντηρημένος. Πρόκειται για ένα διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο έχει επανειλημμένα επισημανθεί με σαφήνεια και ένταση από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και το σύνολο των εργαζομένων στον τομέα των αερομεταφορών.

Η άμεση αναβάθμιση του εξοπλισμού αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Η κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για τη διαρκή υποβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας και να σταματήσει να παρουσιάζει μια πλασματική εικόνα «κανονικότητας». Στον τομέα των Μεταφορών, η κατάσταση τα τελευταία επτά χρόνια έχει επιδεινωθεί δραματικά και η μόνη προϋπόθεση για τη βελτίωσή της είναι, κατ’ αρχάς, η ειλικρινής αναγνώριση της αποτυχίας.

Ως ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, συγχαίρουμε τους εργαζόμενους για τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα που επέδειξαν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους, ζητώντας την άμεση υλοποίηση όλων των αιτημάτων που σχετίζονται με την ουσιαστική ενίσχυση της ασφάλειας των πτήσεων στη χώρα μας”.

