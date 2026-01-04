search
04.01.2026 14:49

ΠΑΣΟΚ για Μαρινάκη: «Καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση – Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους»

04.01.2026 14:49
pasok new

Το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής απάντησε στις κυβερνητικές πηγές και ανέφερε πώς ο κ. Μαρινάκης προσπάθησε φιλότιμα να «μαζέψει» την «ολέθρια» δήλωση του Πρωθυπουργού.

«Κατανοούμε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει, όταν καλείται να υπερασπιστεί μια βαθιά ανιστόρητη και ντροπιαστική δήλωση. Ας μην το κάνει, όμως, με ψέματα. Δεν απευθύνεται σε Λωτοφάγους», πρόσθεσε στην απάντησή της η Χαριλάου Τρικούπη και τόνισε:

«Ο Πρωθυπουργός επέλεξε συνειδητά να μην εγείρει κανένα θέμα νομιμότητας και είναι βαριά εκτεθειμένος για την απομάκρυνση από τις ρίζες της εξωτερικής πολιτικής της χώρας».

Διαβάστε επίσης:

Αλέξης Τσίπρας για επέμβαση ΗΠΑ στη Βενεζουέλα: Ανοίγει τον ασκό του Αιόλου σε κάθε αναθεωρητική δύναμη – Αιχμηρό σχόλιο Μαρινάκη

Διχάζει η Βενεζουέλα: Κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για την απαγωγή Μαδούρο   

ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός εναρμονίστηκε με το νόμο της ζούγκλας και την εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου»

