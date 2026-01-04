search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

04.01.2026 00:26

ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός εναρμονίστηκε με το νόμο της ζούγκλας και την εγκατάλειψη του διεθνούς δικαίου»

04.01.2026 00:26
dimitris_mantzos_new

Σκληρή ανακοίνωση για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι «επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

Ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικής πολιτικής Δημήτρης Μάντζος αναφέρει στην ανακοίνωση:

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας.

Η αναφορά του ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη «επέμβαση» στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της «επέμβαση» εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».



ΣΥΡΙΖΑ: «Αδιανόητη η δήλωση Μητσοτάκη – Η χώρα μας οφείλει να υπερασπίζεται το Διεθνές Δίκαιο συνολικά, σταθερά και όχι α λα καρτ»

Μητσοτάκης: «Το τέλος του καθεστώτος Μαδούρο προσφέρει ελπίδα για την Βενεζουέλα – Δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών»

ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

