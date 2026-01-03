ΥΠΕΞ: Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα – Βρισκόμαστε σε επαφή με την ελληνική κοινότητα

Ανάρτηση στο Χ, σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του προέδρου της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, από τις ΗΠΑ, έκανε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους και την Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στο σχετικό post του.

