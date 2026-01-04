Διχάζει η Βενεζουέλα: Σκληρή κόντρα κυβέρνησης με ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ για την απαγωγή Μαδούρο   

Σε πεδίο εσωτερικής πολιτικής σύγκρουσης εξελίσσεται η πρωτοφανής στα διεθνή χρονικά επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και η απαγωγή του προέδρου της Νικολάς Μαδούρο.

Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση το θέμα – επικροτώντας την ενέργεια των ΗΠΑ – πυροδοτεί αντιδράσεις, καθώς η αποστροφή του πρωθυπουργού στην αρχική του δήλωση ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. », επικρίθηκε με σφοδρότητα το βράδυ του Σαββάτου από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, που είχαν στο μεταξύ καταδικάσει την αμερικανική επέμβαση.

Απαντώντας το πρωί της Κυριακής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στα δύο κόμμα και κυρίως στον αρμόδιο τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρη Μάντζο.

«Η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν, δυστυχώς, αναμενόμενη, δεδομένων των διαχρονικών του σχέσεων με το καθεστώς Μαδούρο», αναφέρει ο κ. Μαρινάκης και τονίζει: «Εντούτοις, τα όσα διαβάσαμε στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ εγείρουν σοβαρά ερωτήματα. Δεν βρήκε μία λέξη να πει για τον δικτατορικό χαρακτήρα του καθεστώτος Μαδουρο, κάτι που επεσήμανε το σύνολο των Ευρωπαίων ηγετών και αξιωματούχων.

Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, για μία ακόμα φορά, η ρηχότητα και οι ιδεοληψίες φαίνεται να κυριαρχούν έναντι της υπευθυνότητας που απαιτούν οι περιστάσεις».

Σχολιάζοντας τη δήλωση Μαρινάκη, το ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε για «γκεμπελισμό» και υπογράμμισε ότι «αν ψάχνει -όπως λέει- μια λέξη για το καθεστώς Μαδούρο στην ανακοίνωση του Τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, θα του ξαναδιαβάσουμε τις δύο λέξεις, που καμώνεται ότι δεν είδε: ανελεύθερο απολυταρχικό καθεστώς».

Παράλληλα, ζητά από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να πει αν είναι «σε θέση να απαντήσετε γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας που απειλείται με casus belli και από τον ανιστόρητο αναθεωρητισμό, που ως Έθνος φέρει το τραύμα της παράνομης εισβολής και κατοχής της Κύπρου, διστάζει να διατρανώσει -όπως έκαναν άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες- τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ;

Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες, κατά τις οποίες τηρούμε το διεθνές δίκαιο και άλλες που δεν μας ενδιαφέρουν οι κατάφωρες παραβιάσεις του;

Αν το διεθνές δίκαιο μπορεί να παραβιάζεται με τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας, ποιο ακριβώς επιχείρημα θα επικαλεστεί ξανά η ελληνική κυβέρνηση για την τήρηση της διεθνούς νομιμότητας στην Κύπρο και το Αιγαίο;

Το διεθνές δίκαιο δεν είναι σημαία ευκαιρίας ούτε εφαρμόζεται κατά το δοκούν. Όταν ένας Πρωθυπουργός δηλώνει ότι “δεν είναι ώρα να συζητηθεί η νομιμότητα”, τότε αποδέχεται στην πράξη ότι η ισχύς προηγείται του δικαίου.

Και αυτό είναι ακριβώς το δόγμα με το οποίο η Τουρκία στρέφεται εδώ και δεκαετίες εναντίον της Ελλάδας και της Κύπρου. Κύριε Πρωθυπουργέ, τα εθνικά μας συμφέροντα είναι συνυφασμένα με τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Για το καλό του Έθνους και των εθνικών δικαίων διορθώστε το λάθος σας».

Ο κ. Μάντζος είχε εκδώσει μία σκληρή ανακοίνωση για τη δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, εκφράζοντας τη θέση του ΠΑΣΟΚ, ότι ο πρωθυπουργός «επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας».

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Με καθυστέρηση πολλών ωρών και με προφανή απροθυμία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγκάστηκε να δηλώσει ότι… δεν έχει τίποτα να σχολιάσει για τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ο Πρωθυπουργός μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής δημοκρατίας επιλέγει να εναρμονιστεί πλήρως με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας.

Η αναφορά του ότι «δεν είναι η ώρα για σχόλια σε σχέση με τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών» είναι όχι μόνο βαθύτατα προβληματική αλλά και ντροπιαστική για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας όπως η Ελλάδα, που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων. Ιδίως όταν σήμερα, σε αυτή την κρίσιμη διεθνή συγκυρία, η χώρα μας έχει την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Άραγε την ίδια αντιμετώπιση θα πρέπει να περιμένουμε σε κάθε ανάλογη «επέμβαση» στο μέλλον; Μήπως πλέον θεωρεί ότι αυτή τη σιωπή έπρεπε να είχαμε επιλέξει ως χώρα όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022; Ή μήπως αυτή θα ήταν μια αποδεκτή απάντηση όταν η Τουρκία προχωρούσε στη δική της «επέμβαση» εισβάλλοντας στην Κύπρο το 1974;

Πολιτική αρχών με δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν νοείται. Κι αυτό, ναι, είναι ώρα να ειπωθεί από απόψε».

Αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα είχε επισημάνει με κριτικό τρόπο ότι ο ισχυρισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη πως «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε την νομιμότητα των ενεργειών στη Βενεζουέλα»: «Η Διεθνής Νομιμότητα μας αφορά όλους σε κάθε γωνία του πλανήτη. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας. Όσοι, χαϊδεύουν τον Τραμπ και στηρίζουν ή σχετικοποιούν την εισβολή στη Βενεζουέλα, δεν είναι μόνο πολιτικά κυνικοί. Είναι επικίνδυνοι».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε κάνει την εξής δήλωση:

Ο Νικολάς Μαδούρο προήδρευσε ενός βίαιου και κατασταλτικού καθεστώτος που προκάλεσε ανείπωτα δεινά στον λαό της Βενεζουέλας. Το τέλος του καθεστώτος του προσφέρει νέα ελπίδα για τη χώρα.

Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των πρόσφατων ενεργειών. Η προτεραιότητα πρέπει τώρα να είναι η διασφάλιση μιας ειρηνικής και ταχείας μετάβασης σε μια νέα, χωρίς αποκλεισμούς κυβέρνηση που θα απολαμβάνει πλήρη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Η Ελλάδα θα συντονιστεί με τους εταίρους της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το ζήτημα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών στη χώρα».

Διαβάστε επίσης:

Επίθεση των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα: Κατάφωρη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα

«Αντισυστημισμός» με αιτία: Γιατί οι ηλικίες 17–44 γυρίζουν την πλάτη στα παραδοσιακά κόμματα

ΚΚΕ: «Οι ΗΠΑ αιματοκυλούν και την Βενεζουέλα» – «Ο λαός θα νικήσει!»