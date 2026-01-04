ΣΥΡΙΖΑ για το «μπλακ άουτ» στα αεροδρόμια: «Αριστεία… Άλλο ένα κατόρθωμα για τη διεθνή προβολή της χώρας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
«Αριστεία… Άλλο ένα «κατόρθωμα» για τη διεθνή προβολή της χώρας, το σημερινό μπλακ άουτ στα αεροδρόμια όλης της χώρας» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και συνεχίζει:
«Τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το θέμα; Απαρχαιωμένες υποδομές, κενό σε εφεδρικά συστήματα, κυβερνοεπίθεση; Όλα αυτά μαζί;».
Για να καταλήξει: «Τελικά, το μόνο που ξέρουν καλά είναι να λοιδορούν τους εργαζόμενους στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όποτε αυτοί προειδοποιούν για πιθανούς κινδύνους λόγω της κατάστασης που αντιμετωπίζουν με τον εξοπλισμό και τις ελλείψεις».
