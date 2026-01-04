Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Φωτιά ξέσπασε μετά τις 6 το απόγευμα στη Βασιλέως Γεωργίου, σε κτίριο που ανήκει στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

Το κτίριο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στησιχόρου και Βασιλέως Γεωργίου Β’ και αρχικά προκλήθηκε αναστάτωση λόγω των καπνών που έβγαιναν από το εσωτερικό του.

Είναι κτίριο που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εκτός του συγκροτήματος, σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο.

Αστυνομικοί έκλεισαν τη Βασιλέως Γεωργίου και τη Στησιχόρου ενώ στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

