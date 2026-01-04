Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στον FIR Αθηνών – Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στις πτήσεις, «δεν επηρέασε την ασφάλειά τους» λέει ο Δήμας

Το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες του FIR Αθηνών που προκάλεσε χάος νωρίτερα σήμερα στα Ελ. Βενιζέλος και σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας φαίνεται να είναι πλέον παρελθόν, ενώ σιγά σιγά επανέρχεται η ομαλή λειτουργία των πτήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, επιδιορθώθηκε το ζήτημα που προέκυψε στα αεροδρόμια εξαιτίας του προβλήματος στον FIR Αθηνών και είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές καθυστερήσεις πτήσεων εξωτερικού και εσωτερικού, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τα αίτια του προβλήματος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το τεχνικό πρόβλημα που παρατηρήθηκε στις Ραδιοσυχνότητες των Ελληνικών Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας έχει αποκατασταθεί.

Οι πτήσεις πλέον αποδεσμεύονται και η επιχειρησιακή χωρητικότητα αποκαταστάθηκε.

Ωστόσο καθυστερήσεις θα συνεχίσουν να καταγράφονται λόγω της συσσώρευσης μεγάλου αριθμού πτήσεων στη διάρκεια του τεχνικού προβλήματος.

Λίγο μετά τις τέσσερις το μεσημέρι, σύμφωνα με ενημέρωση, αυξήθηκε η χωρητικότητά στον εναέριο χώρο σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα, ενώ όσο περνάει η ώρα θα επανέρχεται η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή του ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας ενημέρωσε το κοινό ότι η ΥΠΑ ξεκίνησε «την σταδιακή απελευθέρωση ορισμένων πτήσεων σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων συνεχίζονται», ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.

Για μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες του FIR Αθηνών και για πρωτοφανές περιστατικό έκανε λόγο νωρίτερα η ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας), αναφορικά με το πρόβλημα με τις πτήσεις από το πρωί της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΥΠΑ, από το μεσημέρι της Κυριακής δόθηκε εντολή σε ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος να απογειωθεί, προκειμένου να διερευνήσει με ειδικά όργανα και τεχνικούς, την προέλευση των παρεμβολών στο FIR Αθηνών, οι οποίες έγιναν από αέρος και προκάλεσαν τα προβλήματα στις πτήσεις.

Δήμας: Δεν επηρέασε την ασφάλεια των πτήσεων

Το τεχνικό ζήτημα που προέκυψε, σήμερα το πρωί σε κάποιες από τις συχνότητες που εξυπηρετούν τις ανάγκες του FIR Αθηνών δεν επηρέασε με οποιονδήποτε τρόπο την ασφάλεια των πτήσεων και, πλέον, έχει αποκατασταθεί, με βάση τη σχετική ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

Αμέσως μόλις διαπιστώθηκε το πρόβλημα ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο για την ασφαλή διεξαγωγή των πτήσεων, σε συνεργασία με το EUROCONTROL όσο και για την αντιμετώπιση του προβλήματος σε τεχνικό επίπεδο.

Μεταξύ άλλων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος των συστημάτων από τους ηλεκτρονικούς της ΥΠΑ σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, ενώ απογειώθηκε, εκτάκτως, το εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ, με ηλεκτρονικούς της Υπηρεσίας και ειδικό τεχνικό της ΕΕΤΤ και διενεργεί έλεγχο στο φάσμα των συχνοτήτων.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε άμεση συνεργασία με όλους τους αρμόδιους, εμπλεκόμενους φορείς για την πλήρη αποσαφήνιση των αιτιών από τις οποίες προέκυψε το εν λόγω ζήτημα, το οποίο δεν έχει επηρεάσει τα συστήματα της Πολεμικής Αεροπορίας.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εφαρμόζει Σχέδιο Δράσης (ActionPlan), με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, σε συνεννόηση με τους εμπλεκόμενους ευρωπαϊκούς φορείς (DGMOVE, EASA και EUROCONTROL).

Το Σχέδιο, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028, περιλαμβάνει 364 δράσεις, οργανωμένες σε επτά βασικούς πυλώνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούν:

Ανάπτυξη υπηρεσιών DataLink.

Αναβάθμιση του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας (TopSkyATCOne).

Εφαρμογή πλοήγησης βάσει απόδοσης (PBN).

Ανάπτυξη ραντάρ ModeS.

Εφαρμογή του Κανονισμού CP1 και βελτιώσεις στον Τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας.

Η προσπάθεια αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη».

