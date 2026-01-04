ΥΠΑ για το «μπλακ άουτ» στο FIR Αθηνών: Μαζική παρεμβολή σε όλες τις συχνότητες του FIR

Σε μαζική παρεμβολή σε όλες σχεδόν τις συχνότητες του FIR Αθηνών., πρωτοφανούς διάστασης, αποδίδει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας σε νέα ανακοίνωσή της, το blackout – βλάβη στα ελληνικά αεροδρόμια, σε ένα πρωτοφανές ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή όπως το χαρακτηρίζει περιστατικό.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Στις 4/1/2026 και ώρα 08:59 τοπική, η Υπηρεσία αντιμετώπισε μαζική παρεμβολή σχεδόν σε όλες τις συχνότητες που εξυπηρετούν το F.I.R. Αθηνών, ενώ ταυτόχρονα παρουσιάστηκε πτώση των γραμμών HELLAS COM καθώς και των τηλεφωνικών γραμμών επιχειρησιακής επικοινωνίας. Ο «θόρυβος» που παρατηρήθηκε στις συχνότητες είχε τη μορφή συνεχούς, ακούσιας εκπομπής. Οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ, σε συντονισμό με τους τεχνικούς του ΟΤΕ, κατέβαλαν άμεσες προσπάθειες για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση του προβλήματος. Πρόκειται για πρωτοφανές περιστατικό ως προς τη μαζικότητα, τη γεωγραφική του έκταση και τη χρονική του επιμονή.

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Κρίσεων της Υπηρεσίας συγκλήθηκε από τις πρωινές ώρες της Κυριακής, υπό τον Διοικητή κ. Σαουνάτσο, στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, με τη συμμετοχή του Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας κ. Βαγενά, του Γενικού Διευθυντή Αεροναυτιλίας κ. Σφακιανάκη, καθώς και όλων των προϊσταμένων των αρμόδιων τεχνικών και επιχειρησιακών Διευθύνσεων. Η Ομάδα βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό και τηλεδιασκέψεις με εξωτερικούς φορείς, καθώς και σε επιχειρησιακή συνεργασία με το EUROCONTROL για τη βέλτιστη διαχείριση του F.I.R. Αθηνών.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικοί της ΥΠΑ κινητοποιήθηκαν σε όλες τις περιφερειακές μονάδες συστημάτων εκπομπής και λήψης, μεταξύ άλλων στον Υμηττό, στο Πήλιο, στη Θάσο, στα Ακαρνανικά, στο Μοναστήρι και στα Γεράνια, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος των συστημάτων εκπομπής.

Κατά τις μεσημβρινές ώρες, δόθηκε εντολή στο ειδικά εξοπλισμένο αεροσκάφος της ΥΠΑ να απογειωθεί εκτάκτως, με τη συμμετοχή ηλεκτρονικών της Υπηρεσίας και ειδικού τεχνικού της ΕΕΤΤ, για τη στοχευμένη διερεύνηση των παρεμβολών από αέρος.

Με γνώμονα την ασφάλεια των πτήσεων, το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, σε στενό συντονισμό με το EUROCONTROL, προχώρησε σε μείωση του αριθμού των εξυπηρετούμενων αεροσκαφών στο F.I.R. Αθηνών σε 35 αεροσκάφη ανά ώρα, αριθμός που αυξήθηκε σε 45 αεροσκάφη ανά ώρα μετά τις 16:00 τοπική ώρα».

Σταδιακή αποκατάσταση

Με τις πρώτες αναχωρήσεις πτήσεων από το Ελευθέριος Βενιζέλος αποκαθίσταται σταδιακά η κυκλοφορία στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, η οποία πάντως θα χρειαστεί αρκετό χρόνο για την αποκατάστασή της. Λίγο μετά τις 16:00 αυξήθηκε η χωρητικότητά στον εναέριο χώρο σε 45 αεροσκάφη από 35 την ώρα.

Με ανακοίνωσή του ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας ενημερώνει το κοινό ότι η ΥΠΑ ξεκίνησε «την σταδιακή απελευθέρωση ορισμένων πτήσεων σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα χωρητικότητας του Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας. Οι προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων συνεχίζονται», ενώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πτήση τους, οι επιβάτες θα πρέπει να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία.

Διαβάστε επίσης:

Ανυποχώρητοι οι αγρότες: Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα με νεό αίτημα – «Κινητοποιήσεις στα όρια πολιορκίας» (Video)

ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Κανένα τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματά μας»

Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι (Video)