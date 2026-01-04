ΟΤΕ για το μπλακ άουτ στα αεροδρόμια: «Κανένα τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματά μας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε συνεργασία με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας βρίσκεται ο ΟΤΕ προκειμένου να συμβάλλει στον εντοπισμό του προβλήματος που προκάλεσε το μπλακ άουτ στις επικοινωνίες στα ελληνικά αεροδρόμια, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του.
Η εταιρεία με ανακοίνωσή της τονίζει ότι ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ.
Η ανακοίνωση του ΟΤΕ έχει ως εξής:
«Νωρίτερα σήμερα η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ενημέρωσε τον ΟΤΕ για πρόβλημα στις ραδιοσυχνότητες επικοινωνίας των ελληνικών αεροδρομίων. Ο πρώτος έλεγχος δεν κατέδειξε
τεχνικό πρόβλημα σε κυκλώματα ΟΤΕ. Είμαστε σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Αεροπορία για
να βοηθήσουμε στον εντοπισμό του προβλήματος και την εξεύρεση λύσης».
