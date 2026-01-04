search
04.01.2026 17:19
ΕΛΛΑΔΑ

04.01.2026 15:47

Πρέβεζα: Αγωνία για τον 16χρονο που τραυματίστηκε με καραμπίνα στο κεφάλι (Video)

04.01.2026 15:47
Τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του, συνεχίζει και δίνει από την Πρωτοχρονιά το 16χρονο αγόρι που άρπαξε την καραμπίνα του πατέρα του και από ατύχημα, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι, στο σπίτι του στην Πρέβεζα.

Το παιδί νοσηλεύεται ακόμη σε ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, με τους γιατρούς να αναφέρουν πως η κατάστασή του θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρό ατύχημα έγινε όταν το αγόρι πήγε να κυνηγήσει πουλιά, στην αυλή του σπιτιού στην Φιλιππιάδα Πρέβεζα και γλίστρησε με αποτέλεσμα η καραμπίνα να εκπυρσοκροτήσει.

Ο νεαρός υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες για την κατάσταση της υγείας του.

Η τελευταία αξονική έδειξε ήπια αύξηση του οιδήματος, χωρίς όμως να καταγραφεί αιφνίδια επιδείνωση.

