Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ

Ένας ανήλικος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες (03-01) αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου συνέλαβαν έναν 62χρονο, καθώς ως ιδιοκτήτης καταστήματος, επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στον ανήλικο.

