search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 13:23
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 12:37

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ

04.01.2026 12:37
alkool

Ένας ανήλικος βρέθηκε σε κατάσταση μέθης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, χθες (03-01) αστυνομικοί του Α.Τ. Λευκού Πύργου συνέλαβαν έναν 62χρονο, καθώς ως ιδιοκτήτης καταστήματος, επέτρεψε την είσοδο και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στον ανήλικο.

Διαβάστε επίσης:

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών – Κατάμεστο το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων (Video)

Συναγερμός στο Αίγιο: Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Τα καμάκια»: Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από γνωστό dating coach

italy_aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνικά προβλήματα και στον αεροχώρο της Ιταλίας: Χιλιάδες ταξιδιώτες ξέμειναν στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

no_flights_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Κατάσταση χάους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ακυρωμένες πτήσεις και ταλαιπωρημένοι επιβάτες (Video)

alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο ανήλικος έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Συνελήφθη ιδιοκτήτης μπαρ

venezuela_trio
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η μετά Μαδούρο εποχή – Τα τρία πρόσωπα – «κλειδιά», το ερώτημα της προδοσίας και το λάθος του Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

kifisos-kinisi
ΕΛΛΑΔΑ

Αθηνών-Λαμίας: Οι αγρότες έκοψαν τον δρόμο στο ύψος της Θήβας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 13:21
AADE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ – Επιχείρηση «Τα καμάκια»: Φοροδιαφυγή άνω των 300.000 ευρώ από γνωστό dating coach

italy_aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνικά προβλήματα και στον αεροχώρο της Ιταλίας: Χιλιάδες ταξιδιώτες ξέμειναν στο αεροδρόμιο του Μπέργκαμο – Ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων

no_flights_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Κατάσταση χάους στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» – Ακυρωμένες πτήσεις και ταλαιπωρημένοι επιβάτες (Video)

1 / 3