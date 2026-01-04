Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών – Κατάμεστο το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων (Video)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Πανελλαδική Σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα, που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους για κλιμάκωση.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι περίπου 50 μπλόκων από όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων, με τη Νίκαια ωστόσο να προτείνει:

48ωρο αποκλεισμό στρατηγικών, νευραλγικών σημείων, ο οποίος προτείνεται να γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή συντονισμένα «σαν ένα μπλόκο» από όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Άνοιγμα διοδίων την Τρίτη 6 Γενάρη για να διευκολύνουν τη διέλευση του κόσμου

Διαβάστε επίσης:

Συναγερμός στο Αίγιο: Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας