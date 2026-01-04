search
04.01.2026 12:21

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών – Κατάμεστο το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων (Video)

04.01.2026 12:21
agrotes syskepsi (1)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Πανελλαδική Σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα, που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους για κλιμάκωση.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι περίπου 50 μπλόκων από όλη τη χώρα.

Σημειώνεται ότι στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων, με τη Νίκαια ωστόσο να προτείνει:

  • 48ωρο αποκλεισμό στρατηγικών, νευραλγικών σημείων, ο οποίος προτείνεται να γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή συντονισμένα «σαν ένα μπλόκο» από όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα
  • Άνοιγμα διοδίων την Τρίτη 6 Γενάρη για να διευκολύνουν τη διέλευση του κόσμου

