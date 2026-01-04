Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη αγροτών – Κατάμεστο το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Πανελλαδική Σύσκεψη αγροτών στα Μάλγαρα, που θα καθορίσει τις επόμενες κινήσεις τους για κλιμάκωση.
Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων έχουν συγκεντρωθεί εκπρόσωποι περίπου 50 μπλόκων από όλη τη χώρα.
Σημειώνεται ότι στο τραπέζι των προτάσεων βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων, με τη Νίκαια ωστόσο να προτείνει:
