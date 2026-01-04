Συναγερμός στο Αίγιο: Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, για έναν 35χρονο άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει.
Σύμφωνα με το tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του η οποία, ωστόσο, κατάφερε να βγει εγκαίρως.
Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο 35χρονος βγήκε από το σπίτι και παραδόθηκε, ενώ θα οδηγηθεί για εξετάσεις, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.
