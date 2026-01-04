Συναγερμός στο Αίγιο: Άνδρας ταμπουρώθηκε με όπλο στο σπίτι του και απειλούσε να αυτοκτονήσει

Αστυνομική επιχείρηση εξελίχθηκε το πρωί της Κυριακής στην περιοχή της Άκολης στο Αίγιο, για έναν 35χρονο άνδρα ο οποίος ταμπουρώθηκε μέσα στο σπίτι του με όπλο και απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Σύμφωνα με το tempo24, στο σπίτι βρισκόταν και η μητέρα του η οποία, ωστόσο, κατάφερε να βγει εγκαίρως.

Τελικά, μετά από διαπραγματεύσεις με τους αστυνομικούς, ο 35χρονος βγήκε από το σπίτι και παραδόθηκε, ενώ θα οδηγηθεί για εξετάσεις, καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχικής φύσεως.

