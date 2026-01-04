search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 11:38

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

04.01.2026 11:38
EVELPIDES_NEW

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας απέναντι από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους τα ενεργά αλλά και εν αποστρατεία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας κατά του νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Άμυνας για τη νέα δομή του στρατεύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των 13 φορέων εκπροσώπησης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, «έχοντας πλήρη επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που θα φέρει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φωνάζουμε για μια ακόμα φορά ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο:

  • Υποβαθμίζει βαθμολογικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.
  • Απαξιώνει τον ρόλο, την προσφορά και την προοπτική τους.
  • Πλήττει το αξιόμαχο, τη συνοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαλύοντας τη μήτρα των ΕΔ (Σχολές – κατατάξεις).
  • Οδηγεί νομοτελειακά σε ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της συντήρησης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των ΕΔ, με πολλαπλάσιο κόστος για τον ελληνικό λαό κι αποδεδειγμένη επιχειρησιακή αναξιοπιστία».

Οι ένστολοι ζητούν την καταψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή και ταυτόχρονα καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00, έξω από τη Βουλή, απέναντι από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «εν ενεργεία στρατιωτικούς, αποστράτους των ΕΔ και φορείς, συλλόγους και πολίτες που είτε ανησυχούν, είτε πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από το πολυνομοσχέδιο», λέγοντας η διαμαρτυρία θα διαρκέσει ως την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

Διαβάστε επίσης

Πρόβλημα στο FIR Αθηνών: Καμία απογείωση ή προσγείωση λόγω τεχνικού ζητήματος στις επικοινωνίες

Θεσσαλονίκη: Τροποποιείται από Δευτέρα 5/1 το πρόγραμμα των δρομολογίων του μετρό

Πανελλαδική απεργια στις λαϊκές από 7 Ιανουαρίου – Στο τραπέζι η αναστολή λειτουργίας των λαχαναγορών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
el venizelos 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

damanaki
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

black out new
ΚΟΣΜΟΣ

Βερολίνο: Σε εμπρησμό οφείλεται το μπλακ-άουτ – Οικο-αναρχική οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

leukos oikos 765- new
ΚΟΣΜΟΣ

«FAFO»: Η απειλητική ανάρτηση από Λευκό Οίκο - «Κάνε μ@@@κίες και θα δεις τι θα πάθεις»

eu army
ΚΟΣΜΟΣ

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία - «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 11:51
el venizelos 876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνικό «μπλακ άουτ» στον ελληνικό ουρανό – Καθηλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια λόγω τεχνικού προβλήματος

EVELPIDES_NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

mploko_astynomia_1510_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν 27χρονος και 33χρονος που είχαν όπλα και ναρκωτικά σε όχημα

1 / 3