Ένοπλες Δυνάμεις: Οι ένστολοι προχωρούν σε διαμαρτυρία στις 8 Ιανουαρίου για το νομοσχέδιο του υπουργείου Άμυνας

Με συγκέντρωση διαμαρτυρίας απέναντι από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους τα ενεργά αλλά και εν αποστρατεία μέλη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας κατά του νομοσχεδίου που προωθεί το υπουργείο Άμυνας για τη νέα δομή του στρατεύματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των 13 φορέων εκπροσώπησης των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, «έχοντας πλήρη επίγνωση των σοβαρών συνεπειών που θα φέρει η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, φωνάζουμε για μια ακόμα φορά ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «το συγκεκριμένο πολυνομοσχέδιο:

Υποβαθμίζει βαθμολογικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

βαθμολογικά τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Απαξιώνει τον ρόλο, την προσφορά και την προοπτική τους.

Πλήττει το αξιόμαχο, τη συνοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαλύοντας τη μήτρα των ΕΔ (Σχολές – κατατάξεις).

το αξιόμαχο, τη συνοχή και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαλύοντας τη μήτρα των ΕΔ (Σχολές – κατατάξεις). Οδηγεί νομοτελειακά σε ιδιωτικοποίηση μεγάλου μέρους της συντήρησης του εξοπλισμού και των υπηρεσιών των ΕΔ, με πολλαπλάσιο κόστος για τον ελληνικό λαό κι αποδεδειγμένη επιχειρησιακή αναξιοπιστία».

Οι ένστολοι ζητούν την καταψήφιση του νομοσχεδίου από τη Βουλή και ταυτόχρονα καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 17:00, έξω από τη Βουλή, απέναντι από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη «εν ενεργεία στρατιωτικούς, αποστράτους των ΕΔ και φορείς, συλλόγους και πολίτες που είτε ανησυχούν, είτε πλήττονται άμεσα ή έμμεσα από το πολυνομοσχέδιο», λέγοντας η διαμαρτυρία θα διαρκέσει ως την ολοκλήρωση της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια.

