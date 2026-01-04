Οι αγρότες αποφασίζουν κλιμάκωση: Σήμερα η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – Εισηγήσεις για 48ωρο μπλακ άουτ στους δρόμους

Με εισηγήσεις για σκληρή γραμμή και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων προσέρχονται οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, που πραγματοποιείται σήμερα στα Μάλγαρα με τη συμμετοχή εκπροσώπων από περίπου 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στο «τραπέζι» βρίσκονται ακόμη και η κάθοδος τρακτέρ στην Αθήνα, αλλά και ένα γενικό «blackout» με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων, με τη Νίκαια ωστόσο να προτείνει:

48ωρο αποκλεισμό στρατηγικών, νευραλγικών σημείων, ο οποίος προτείνεται να γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή συντονισμένα «σαν ένα μπλόκο» από όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

ΆΝοιγμα διοδίων την Τρίτη 6 Γενάρη για να διευκολύνουν τη διέλευση του κόσμου

Στο πανίσχυρο μπλόκο της Νίκαιας Λάρισας, όπου πραγματοποιήθηκε χθες γενική συνέλευση, οι αγρότες εισηγούνται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, εκφράζοντας τη θέση ότι η συνέχιση του αγώνα αποτελεί μονόδρομο. «Κλιμακώνουμε και άλλο τον αγώνα μας! Αυτός ο ξεσηκωμός αφορά την επιβίωση και είμαστε αποφασισμένοι να βγούμε κερδισμένοι από αυτόν», λέει η απόφαση της Νίκαιας.

Στη μαζική συνέλευση που πραγματοποίησαν το απόγευμα του Σαββάτου, οι αγρότες συζήτησαν και αποφάσισαν πάνω στην πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου, εκφράζοντας την αγωνιστική τους διάθεση, την αντοχή και την αποφασιστικότητα να παραμείνουν ακλόνητοι στα μπλόκα τους και μάλιστα να κλιμακώσουν τη στάση τους απέναντι στην «αδιαλλαξία», όπως υποστηρίζουν, της κυβέρνησης που αρνείται να ικανοποιήσει τα αιτήματά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, αποφάσισαν να προτείνουν και στην Πανελλαδική Σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα τον 48ωρο αποκλεισμό στρατηγικών, νευραλγικών σημείων, ο οποίος προτείνεται να γίνει την Πέμπτη και την Παρασκευή συντονισμένα «σαν ένα μπλόκο» από όλα τα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Επίσης, να προτείνουν όλα τα μπλόκα να ανοίξουν τα διόδια την Τρίτη 6 Γενάρη για να διευκολύνουν τη διέλευση του κόσμου.

Όπως τόνισε στην εισήγηση εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής ο Ρίζος Μαρούδας, «η λύση είναι μία: Να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας! Είμαστε αποφασισμένοι και πρέπει να επιμείνουμε εδώ και να σκεφτούμε τη ζωή μας! Ο ξεσηκωμός μας φέτος γίνεται για αυτό, ούτε για σκοπιμότητες ούτε γιατί δεν είχαμε τι να κάνουμε και βρισκόμαστε 35 μέρες στον δρόμο».

Πρόσθεσε ότι «η κυβέρνηση πιέζεται, όχι εμείς! Ποντάρει στην κούρασή μας, όμως το δικό μας αντίβαρο είναι η επιβίωσή μας, η ύπαρξή μας, η παραμονή μας στη γη και στην παραγωγή μας. Δεν κατάφερε να μας πτοήσει με κανένα τρόπο! Ούτε με την καταστολή, ούτε με τον κοινωνικό αυτοματισμό, ούτε με κάποιους “πρόθυμους” από κάποια υποτιθέμενα μπλόκα που επιχείρησαν να διασπάσουν την ενότητά μας. Θα ασκήσουμε τη μέγιστη πίεση ώστε να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας, να δεσμευτεί πάνω σε αυτά για να γίνει ουσιαστικός διάλογος και όχι να μας εμπαίζει. Όπως βρίσκει τις δημοσιονομικές αντοχές για τους μονοπωλιακούς ομίλους, να βρει και για τα δικά μας σοβαρά προβλήματα, για να συνεχίσουμε να παράγουμε».

«Θα κάνουμε τα πάντα για να νιώσει την ατσάλινη θέληση της αγροτιάς να παραμείνουμε στα χωράφια μας! Νικητές θα φύγουμε από εδώ, τίποτα λιγότερο», κατέληξε,

«Δεν έχουμε πού να πάμε, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουμε από εδώ με άδεια χέρια», « Για ποια κούραση να μιλήσουμε; Εμείς που με τα χέρια μας σπέρνουμε, καλλιεργούμε και θερίζουμε σε όλες τις συνθήκες;», «Εκπτώσεις από την επιβίωσή μας δεν κάνουμε, όποιο και αν είναι το κόστος γιατί τελικά δεν έχουμε και τίποτα άλλο να χάσουμε» είπαν όσοι αγρότες πήραν τον λόγο για να εκφράσουν τη συμφωνία τους με τις προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.

«Παράθυρο» για διάλογο

Αντίστοιχο είναι το κλίμα και στο μπλόκο των Μαλγάρων, όπου οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να ακολουθήσουν τη συλλογική απόφαση της αυριανής σύσκεψης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την κυβέρνηση μόνο εφόσον υπάρξει ικανοποίηση βασικών αιτημάτων.

Την ίδια ώρα, νέα πρόσκληση για διάλογο με τους αγρότες έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ενώ από την πλευρά της η Ελληνική Αστυνομία εξέφρασε την ελπίδα να «επικρατήσει η λογική».

Οι αγρότες έχουν κάνει πράξη όσα είχαν προαναγγείλει από την αρχή των κινητοποιήσεών τους παραμένοντας στα μπλόκα τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο αγώνας τους δεν σταματά εδώ. Όπως επισημαίνουν, οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν μέχρι η κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, προκειμένου να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος για έναν πραγματικό διάλογο.

Μετρώντας περισσότερες από 30 ημέρες στα μπλόκα όλης της χώρας, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να δίνουν ακλόνητοι έναν αγώνα που αφορά την επιβίωσή τους.

Η κυβέρνηση παραμένει στριμωγμένη από τον αγώνα των αγροτών, καθώς μετά την καταστολή, τον «κοινωνικό αυτοματισμό», τις συκοφαντίες, τις απειλές και τους «πρόθυμους» για τον «προσχηματικό» διάλογο, δεν κατάφερε να διασπάσει την ενότητα.

Όπως δηλώνουν οι αγρότες, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική κυβερνητική κίνηση που να δικαιολογεί τη λήξη των κινητοποιήσεων. Αντιθέτως, προειδοποιούν ότι από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με την επιστροφή του κόσμου μετά τις γιορτές, η στάση τους ενδέχεται να σκληρύνει περαιτέρω.

Υπενθυμίζεται ότι στα Πράσινα Φανάρια καταγράφηκε ρήγμα, μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Ωστόσο, τώρα το μέλος του πανελλήνιου συντονιστικού Κώστας Ανεστίδης, μεταφέροντας και την άποψη του μπλόκου των Μαλγάρων, δηλώνει πως «Την Κυριακή θα ρίξουμε άγκυρα και ανοίγει δίαυλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, φαίνεται ότι υπάρχει ήδη μία επαφή με την κυβέρνηση. Οι αγρότες θα ζητήσουν συγκεκριμένα πράγματα και εφόσον υπάρξει ανταπόκριση, το επόμενο βήμα θα είναι το τραπεζι του διαλόγου, κάτι που μπορεί να γίνει και σύντομα. Όμως μέχρι τότε, αναμένεται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Ο Κώστας Ανεστίδης επισήμανε ότι έχει ήδη υπάρξει επαφή με την κυβερνητική πλευρά και πως τα αιτήματα που θα τεθούν θα είναι συγκεκριμένα, υπογραμμίζοντας ότι εφόσον υπάρξει ανταπόκριση, οι αγρότες θα προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι μέχρι να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη, δεν αποκλείεται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

«Η δική μας πρόταση ως μπλόκο Ροδόπης θα είναι να πάμε στον διάλογο», δηλώνει ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου Κομοτηνής, Νίκος Μποτρότσος, ενόψει της πανελλήνιας σύσκεψης εκπροσώπων των μπλόκων της χώρας που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στις 12 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, το μπλόκο της Ροδόπης θα ακολουθήσει τη συλλογική απόφαση που θα ληφθεί, «όποια κι αν είναι αυτή», όπως προσθέτει. «Να συγκροτηθεί μια επιτροπή εκπροσώπησης των μπλόκων και να πάμε σε διάλογο. Νομίζω πως θα πρυτανεύσει η λογική. Η δική μας δουλειά δεν είναι να κλείνουμε δρόμους αλλά να καλλιεργούμε τα χωράφια μας», συμπληρώνει ο κ. Μποτρότσος.

Στο πλαίσιο, δε, των αιτημάτων των αγροτών, υπογραμμίζει την «αναγκαιότητα χορήγησης έκτακτης ενίσχυσης στους βαμβακοπαραγωγούς», καθώς όπως επισημαίνει, «η βαμβακοκαλλιέργεια έχει τη μερίδα του λέοντος στον νομό Ροδόπης και οι φετινές τιμές είναι οι χειρότερες της τελευταίας δεκαπενταετίας». Κάνει λόγο για «καταστροφική χρονιά» και υποστηρίζει πως «αν δεν δοθεί μια ένεση ρευστότητας, θα συσσωρευτούν τόσα πολλά χρέη που κάποιοι συνάδελφοι με μικρό κλήρο θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα».

Τι επισημαίνει η Επιτροπή των μπλόκων

Στην ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

