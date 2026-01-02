search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 21:15
ΕΛΛΑΔΑ

02.01.2026 18:19

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

02.01.2026 18:19
anestidis

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες, καθώς η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει τα αιτήματα τους.

Την Κυριακή (4/1) θα συνεδριάσει η συντονιστική επιτροπή μπλόκων στα Μάλγαρα, προκειμένου να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα.

«Την Κυριακή θα ρίξουμε άγκυρα για να ανοίξει δίαυλος με την κυβέρνηση», είπε ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης και εξήγησε ότι ήδη έγιναν οι πρώτες επαφές.

Ανοιχτά τα μπλόκα

Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης για την ευχερή μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας αντίθετα, το μπλόκο για τα φορτηγά «κλείνει» ξανά, από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, έπειτα από την προσωρινή παύση του αποκλεισμού των δρόμων τις προηγούμενες ημέρες, που είχε αποφασιστεί για να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων των γιορτών.

Αναλυτικότερα, κανονικά γίνεται και σήμερα η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων. Αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο. Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, η διέλευση όλων των οχημάτων γίνεται και σήμερα κανονικά, ενώ οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν στις 7 το βράδυ απόψε, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο αύριο ή και μεθαύριο, ενόψει και της σύσκεψης της Κυριακής. Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

ukraine_war
ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εντολή για απομάκρυνση 3.000 παιδιών και των γονέων τους από Ζαπορίζια και Ντνιπροπετρόφσκ

aliki_ellinida
ΚΟΣΜΟΣ

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη διαψεύδει ότι εντοπίστηκε η σορός της: «Προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

elvetia-cran-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

