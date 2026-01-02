Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

Νεκρός στο σπίτι του στη Λαμία βρέθηκε ηλικιωμένος σήμερα Παρασκευή (2/1).

Ο γείτονας του ανησύχησε, επειδή άκουγε τον σκύλο του ηλικιωμένου να γαβγίζει επίμονα. Αφού τον κάλεσε και δεν το σήκωνε, ειδοποίησε την αστυνομία.

Περιπολικό προσήλθε στο σπίτι του ηλικιωμένου, αλλά το τσοπανόσκυλο που του κρατούσε συντροφιά, δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει στο σπίτι.

Τελικά τη λύση έδωσε εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο, σύμφωνα με το lamiareport.

Μπαίνοντας στο σπίτι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

