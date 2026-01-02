search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 18:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 16:35

Λαμία: Ηλικιωμένος πέθανε στο σπίτι του και ο σκύλος του δεν άφηνε κανέναν να τον πλησιάσει

02.01.2026 16:35
tsopanoskylo

Νεκρός στο σπίτι του στη Λαμία βρέθηκε ηλικιωμένος σήμερα Παρασκευή (2/1).

Ο γείτονας του ανησύχησε, επειδή άκουγε τον σκύλο του ηλικιωμένου να γαβγίζει επίμονα. Αφού τον κάλεσε και δεν το σήκωνε, ειδοποίησε την αστυνομία.

Περιπολικό προσήλθε στο σπίτι του ηλικιωμένου, αλλά το τσοπανόσκυλο που του κρατούσε συντροφιά, δεν επέτρεπε σε κανέναν να μπει στο σπίτι.

Τελικά τη λύση έδωσε εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος κατάφερε να ακινητοποιήσει τον σκύλο, σύμφωνα με το lamiareport.

Μπαίνοντας στο σπίτι οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ηλικιωμένο νεκρό. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πέθανε από παθολογικά αίτια, αλλά θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Διαβάστε επίσης

Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για χρέος 16.000 ευρώ – Το κινητό του θύματος πρόδωσε τους δράστες

Σοκ στα Ιωάννινα: Συνελήφθη 36χρονος που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Αγρότες: Με το βλέμμα στην πανελλαδική της Κυριακής, συνεδριάζει το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας – Ανοιχτά τα μπλόκα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

clooney_0201_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

xrwma-nosokomio-ksanthi
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Εννιάχρονος ακρωτηριάστηκε από κροτίδα – Αγωνία και για την όρασή του

EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο υπό κατασκευή πολυκατοικίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 18:25
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

anestidis
ΕΛΛΑΔΑ

Ανεστίδης: Ανοίγει δίαυλος με την κυβέρνηση – Την Κυριακή αποφασίζεται το πλαίσιο

clooney_0201_1920-1080_new
LIFESTYLE

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ απαντά στις επιθέσεις του Τραμπ: «Πρέπει να κάνουμε την Αμερική ξανά σπουδαία, θα ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο»

1 / 3