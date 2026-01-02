Ανάβυσσος: Απήγαγαν και ξυλοκόπησαν 40χρονο για χρέος 16.000 ευρώ – Το κινητό του θύματος πρόδωσε τους δράστες

Θύμα απαγωγής και ξυλοδαρμού, λόγω ενός χρέους 16.000, έπεσε ένας 40χρονος στην Ανάβυσσο την περασμένη Τρίτη (30/12).

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 13.00 το μεσημέρι, όταν το θύμα μετέβη σε μία καφετέρια στην Ανάβυσσο, προκειμένου να συναντηθεί με έναν 20χρονο Ρουμάνο στον οποίο φέρεται να χρωστά 16.000 ευρώ.

Όπως διαπίστωσε ο 40χρονος όταν έφθασε εκεί, ο 20χρονος δεν είχε πάει στη συνάντηση μόνος του, αλλά με «παρέα» έναν 21χρονο Έλληνα και έναν 47χρονο Ρουμάνο. Κατά την άφιξή τους, οι δράστες άρχισαν να απειλούν τον 40χρονο ότι θα του κάνουν κακό αν δεν επιστρέψει το οφειλόμενο ποσό, με τον 40χρονο να τους λέει πως δεν διαθέτει τα χρήματα και πως θα τα επιστρέψει σε μερικές ημέρες.

Τότε, οι τέσσερις άνδρες αποχώρησαν από το σημείο προκειμένου ο 40χρονος να αναζητήσει άμεσα χρήματα από γνωστούς του, ωστόσο η προσπάθεια δεν ευοδώθηκε με αποτέλεσμα οι δράστες να γίνουν έξαλλοι. Τον χτύπησαν με γροθιές στο πρόσωπο και τον ανάγκασαν να επιβιβαστεί σε ένα αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, ο 20χρονος τον μετέφερε στο διαμέρισμά του στο Καματερό και τον κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Αυτό που δεν έκανε και αποδείχθηκε καταλυτικό, ήταν να του πάρει το κινητό του τηλέφωνο.

Ο άνδρας κάλεσε τον πατέρα του, του περιέγραψε την περιπέτειά του, έστειλε το στίγμα της τοποθεσίας που τον κρατούσαν κλειδωμένο, αλλά του ζήτησε να μην ειδοποιήσει τις Αρχές, εξηγώντας ότι θα διευθετήσει την υπόθεση μόνος του. Ωστόσο, ο πατέρας του 40χρονου μετά από λίγες ώρες αποφάσισε να πάρει την Αστυνομία τηλέφωνο και να ζητήσει βοήθεια.

Κατόπιν των ανωτέρω, αστυνομικοί του Τ.Δ.Ε.Ε. Σαρωνικού έθεσαν το πρωί της Τετάρτης (31/12) υπό διακριτική παρακολούθηση το σπίτι του 20χρονου Ρουμάνου και εντόπισαν το θύμα να εξέρχεται από την πολυκατοικία από κοινού με τον κατηγορούμενο και να μεταβαίνουν σε κλειστό χώρο στάθμευσης. Άμεσα, οι αστυνομικοί αφού έκαναν γνωστή την ιδιότητά τους, ακινητοποίησαν τον νεαρό και παρέλαβαν τον 40χρονο, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, έφερε μώλωπες στο πρόσωπο.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο διαμέρισμα του Ρουμάνου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ένα μεταλλικό ρόπαλο, ένα μεταλλικό γκλομπ και ένα πορτοφόλι με τραπεζικές κάρτες και το δίπλωμα οδήγησης του θύματος, τα οποία βρίσκονταν μέσα σε έπιπλο, σε χώρο που δεν είχε πρόσβαση ο παθών.

Να σημειωθεί ότι ο 20χρονος έχει κατηγορηθεί κατά το παρελθόν για απόπειρα ανθρωποκτονίας και επικίνδυνη σωματική βλάβη, καθώς και για παραβάσεις του Νόμου Περί ναρκωτικών και του Νόμου Περί όπλων.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

Χρήστος Σαραντόπουλος: Πέθανε ο επί 29 έτη πρόεδρος του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου – Η επιθυμία της οικογένειάς του

Κραν Μοντανά: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες υπέβαλε η Ελλάδα