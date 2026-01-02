search
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

02.01.2026 14:08

Θεσσαλονίκη: 700 τόνους σκουπίδια «έβγαλαν» τα πάρτι της Πρωτοχρονιάς

02.01.2026 14:08
Τους 700 τόνους «άγγιξαν» τα απορρίμματα των εορταστικών εκδηλώσεων και των πάρτι που έγιναν την παραμονή αλλά και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Το μεγαλύτερο βάρος «σήκωσε» το ιστορικό κέντρο της πόλης και δρόμοι όπως η Βασιλέως Ηρακλείου, η Κομνηνών και η Μητροπόλεως, εκεί όπου παραδοσιακά στήνονται φουφούδες και χιλιάδες κόσμου γλεντάει επί ώρες.

Είναι χαρακτηριστικό πως η αντιδημαρχία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης χρησιμοποίησε όλα τα εφεδρικά οχήματα και τους οδηγούς, προκειμένου να καθαριστεί μέσα σε λίγες ώρες η πόλη, κάτι που δεν συνέβη τα Χριστούγεννα, αφού η βροχή περιόρισε τις εκδηλώσεις. Επίσης, για να αδειάσουν τα καλαθάκια από τα μικροαπορρίμματα που πετούσαν οι περαστικοί, οι πρωινές και απογευματινές βάρδιες ενισχύθηκαν με επιπλέον προσωπικό.

Ιδιαίτερα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όπου η πρόσβαση στο κέντρο ακόμη και για τους πεζούς υπαλλήλους της καθαριότητας ήταν αδύνατη, η υπηρεσία περίμενε το τέλος των πάρτι ώστε να συμμαζευτεί η πόλη. Το ίδιο συνέβη και με τους 22 εργαζόμενους που ανέμεναν έως τα ξημερώματα του νέου έτους να ολοκληρωθεί η εορταστική εκδήλωση του δήμου Θεσσαλονίκης για το καλωσόρισμα του 2026 στον Λευκό Πύργο, και στη συνέχεια έπιασαν δουλειά στο πλακόστρωτο της Νέας Παραλίας.

«Ανταποκριθήκαμε στην πίεση των ημερών, ειδικά κατά την Πρωτοχρονιά όπου υπήρχαν πολλές εστίες και έπρεπε να καθαρίσουμε ταυτόχρονα σε πολλά σημεία της πόλης. Συνεχίζουμε…», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πολιτικής Προστασίας του δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δημαρέλος.

Από τους συνολικά 700 τόνους σκουπιδιών που συγκεντρώθηκαν μέσα σε 48 ώρες, κατά την παραμονή και την Πρωτοχρονιά, εκτιμάται πως το 60% προήλθε από το ιστορικό κέντρο και τις κεντρικές αρτηρίες, όπως οι οδοί Γρηγορίου Λαμπράκη, Κωνσταντίνου Καραμανλή και από άλλα σημεία με έντονη εορταστική δραστηριότητα.

