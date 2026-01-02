Αγρότες: Με το βλέμμα στην πανελλαδική της Κυριακής, συνεδριάζει το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας – Ανοιχτά τα μπλόκα

Μέσα στην ημέρα συνεδριάζει το Συντονιστικό του μπλόκου των αγροτών της Νίκαιας για να καθορίσει τις προτάσεις του για τη συνέλευση του Σαββάτου, με το βλέμμα στραμένο στην πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα, την Κυριακή.

«Δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω αν δεν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα που να δίνουν μια προοπτική για το μέλλον… να μπορείς να παράγεις και να έχεις εισόδημα από την δουλειά σου… υψηλό κόστος παραγωγής και χαμηλές τιμές στερούν το εισόδημα στον αγρότη… είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο με την κυβέρνηση με προϋποθέσεις που θα δίνουν δυνατότητες να επιλυθούν προβλήματα…», εξήγησε μιλώντας στην ΕΡΤ, ο συνδικαλιστής αγρότης, Ρίζος Μαρούδας.

«Στείλαμε 14 αιτήματα και δεν έχουν υλοποιηθεί… υπάρχει αποφασιστικότητα για ανυποχώρητο αγώνα… δεν μπορούμε να φύγουμε από τον δρόμο με άδεια χέρια. Να δώσει η κυβέρνηση έναυσμα για να γίνει συνάντηση. Αναπλήρωση εισοδήματος ή κάτι άλλο», πρόσθεσε.

Όπως είπε, οι αγρότες έδειξαν ωριμότητα στον αγώνα τους και διευκόλυναν τους οδηγούς στα μπλόκα γιατί θέλουν την συμπαράσταση του κόσμου, τον οποίο ευχαριστούν. «Δεν μπορεί η κυβέρνηση δια του υπουργού να ανακοινώνει μέτρα και μετά να τα παίρνει πίσω άλλος υπουργός ή ο πρωθυπουργός», κατέληξε.

Ανοιχτά τα μπλόκα

Ανοιχτά παραμένουν και σήμερα τα μπλόκα των αγροτών στα Μάλγαρα, τον Προμαχώνα, τους Ευζώνους και το τελωνείο της Νίκης για την ευχερή μετακίνηση των εκδρομέων των γιορτών, αλλά και εν αναμονή των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν την Κυριακή για τα επόμενα βήματα των αγροτικών κινητοποιήσεων, στο πλαίσιο της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Στον σταθμό διέλευσης στην Εξοχή Δράμας αντίθετα, το μπλόκο για τα φορτηγά «κλείνει» ξανά, από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, έπειτα από την προσωρινή παύση του αποκλεισμού των δρόμων τις προηγούμενες ημέρες, που είχε αποφασιστεί για να διευκολυνθεί η κίνηση των εκδρομέων των γιορτών.

Αναλυτικότερα, κανονικά γίνεται και σήμερα η κίνηση όλων των οχημάτων στο τελωνείο των Ευζώνων. Αύριο Σάββατο, στις 12 το μεσημέρι, οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων θα πραγματοποιήσουν πορεία με αγροτικά αυτοκίνητα και γεωργικούς ελκυστήρες στην πόλη του Κιλκίς, ενώ θα επιδιώξουν συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γεώργιο Γεωργαντά, βουλευτή Κιλκίς, προκειμένου να του παρουσιάσουν τα αιτήματά τους, προτού επιστρέψουν στην έδρα τους, στο τελωνείο. Ο δρόμος αναμένεται να αποκλειστεί εκ νέου αύριο Σάββατο, από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ.

Στο τελωνείο της Νίκης, όπου το μπλόκο παρέμεινε ανοιχτό την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και ανήμερα, η διέλευση όλων των οχημάτων γίνεται και σήμερα κανονικά, ενώ οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα συνεδριάσουν στις 7 το βράδυ απόψε, προκειμένου να αποφασίσουν αν θα κλείσουν τον δρόμο αύριο ή και μεθαύριο, ενόψει και της σύσκεψης της Κυριακής. Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Την Κυριακή οι αποφάσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι εργασίες της πανελλαδικής σύσκεψης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα θα αρχίσουν την Κυριακή, στις 12 το μεσημέρι, στο Πολιτιστικό Κέντρο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη.

Στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα. Εκεί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν το νέο έτος δίπλα στα τρακτέρ τους, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενά τους βήματα.

Η ανακοίνωση τη Επιτροπής των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

