Αγρότες: Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Κρίσιμες αποφάσεις την Κυριακή

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους φαίνεται να κινούνται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα στις 12 το μεσημέρι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα. Εκεί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν το νέο έτος δίπλα στα τρακτέρ τους, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενά τους βήματα.

Σημειώνεται ότι όσοι από αυτούς έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη.

Οι αγρότες του μπλόκου στα «Πράσινα Φανάρια» Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Οπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την Κυβέρνηση.

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Η ανακοίνωση τη Επιτροπής των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Διαβάστε επίσης:

Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα – Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας: Πού θα έχουμε νέο γύρο χιονοπτώσεων

Επιστροφή στην κανονικότητα – Τι ισχύει σήμερα για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες