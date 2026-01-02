search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:24
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 08:47

Αγρότες: Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεων – Κρίσιμες αποφάσεις την Κυριακή

02.01.2026 08:47
agrotes-anoixta-mploka-1

Προς κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους φαίνεται να κινούνται οι αγρότες σε όλη τη χώρα, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην πανελλαδική σύσκεψη που θα γίνει στα Μάλγαρα στις 12 το μεσημέρι την Κυριακή 4 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν περισσότερα από 50 μπλόκα από όλη τη χώρα. Εκεί, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι υποδέχτηκαν το νέο έτος δίπλα στα τρακτέρ τους, αναμένεται να αποφασίσουν για τα επόμενά τους βήματα.

Σημειώνεται ότι όσοι από αυτούς έχουν ταχθεί υπέρ του διαλόγου, δεν προτίθενται να συμμετάσχουν στη σύσκεψη.

Οι αγρότες του μπλόκου στα «Πράσινα Φανάρια» Θεσσαλονίκης έχουν δηλώσει σταθεροί στη θέση τους για άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Οπως επισημαίνουν, το μπλόκο ενισχύεται και οι συσκέψεις συνεχίζονται προκειμένου να διαμορφωθεί η ατζέντα του διαλόγου με την Κυβέρνηση.

Στη Νίκαια, το συντονιστικό όργανο του μπλόκου θα συνεδριάσει την Παρασκευή και την επόμενη ημέρα, θα πραγματοποιηθεί η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Η ανακοίνωση τη Επιτροπής των μπλόκων

Στη σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα, η Επιτροπή των μπλόκων έχει επισημάνει μεταξύ άλλων: «Έχοντας στο πλευρό μας την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, έχουμε αποκρούσει κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει τον δίκαιο αγώνα μας. Δεν μπόρεσαν να μας λυγίσουν ούτε η καταστολή, ούτε ο κοινωνικός αυτοματισμός, ούτε τα καλέσματα σε προσχηματικούς διαλόγους, ούτε η λάσπη, οι συκοφαντίες και οι πιέσεις, ούτε η προσπάθεια διάσπασης της ενότητας μας με διάφορους “πρόθυμους”. Το μόνο που πετυχαίνουν όλα αυτά είναι να μεγαλώνουν την οργή και την αποφασιστικότητα μας απέναντι στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης.

Καλούμε τα μπλόκα με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας.

Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν κάνουμε πίσω. Δεν φοβόμαστε. Δεν υποχωρούμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Διαβάστε επίσης:

Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα – Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας: Πού θα έχουμε νέο γύρο χιονοπτώσεων

Επιστροφή στην κανονικότητα – Τι ισχύει σήμερα για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
jennifer-aniston-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον – Τζιμ Κέρτις: Το «ευχαριστώ» για τη χρονιά που τους έφερε κοντά και οι «εκπλήξεις»

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί στην καριέρα του» (Video)

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – Διεθνείς αντιδράσεις, «περιφρόνηση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

bts-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

BTS: Η μεγάλη επιστροφή των σούπερ σταρ της K-pop

chirourgeio-new
ΥΓΕΙΑ

Κινέζοι χειρουργοί διατήρησαν το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της για 5 μήνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:23
jennifer-aniston-new
LIFESTYLE

Τζένιφερ Άνιστον – Τζιμ Κέρτις: Το «ευχαριστώ» για τη χρονιά που τους έφερε κοντά και οι «εκπλήξεις»

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Καίτη Γαρμπή για Διονύση Σχοινά: «Θεωρώ ότι έχει αδικηθεί στην καριέρα του» (Video)

gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – Διεθνείς αντιδράσεις, «περιφρόνηση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

1 / 3