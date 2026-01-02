search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:28
ΕΛΛΑΔΑ

02.01.2026 06:15

Επιστροφή στην κανονικότητα – Τι ισχύει σήμερα για καταστήματα, σούπερ μάρκετ και τράπεζες

ermou psonia – new

Σε κανονικούς ρυθμούς επιστρέφουν σταδιακά από σήμερα Παρασκευή 2 Ιανουαρίου, κάποιοι εργαζόμενοι, μετά την Πρωτοχρονιά.

Αν και η 2α Ιανουαρίου δεν αποτελεί επίσημη αργία, παραδοσιακά τα εμπορικά καταστήματα επιλέγουν να μείνουν κλειστά είτε για να ξεκουραστούν οι υπάλληλοί τους, είτε για να γίνει η απογραφή των αποθεμάτων.

Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

Τα περισσότερα σούπερ μάρκετ -με κάποιες εξαιρέσεις για τις οποίες οι καταναλωτές πρέπει να ενημερωθούν μέσω των επίσημων ιστοσελίδων- αναφέρουν, επίσης, πως θα είναι κλειστά στις 2 Ιανουαρίου.

Τι ισχύει για τις τράπεζες

Καθώς δεν πρόκειται για αργία, ανοιχτές θα είναι στις 2 Ιανουαρίου όλες οι τράπεζες. Οι πολίτες θα μπορούν και πάλι να διεκπεραιώσουν εκκρεμείς πληρωμές και μεταφορές κεφαλαίων που ενδεχομένως «πάγωσαν» λόγω της αργίας.

Το επόμενο «διάλειμμα» στο τραπεζικό ημερολόγιο έρχεται την Τρίτη 6 Ιανουαρίου, ημέρα των Θεοφανείων, κατά την οποία οι τράπεζες θα παραμείνουν κλειστές.

Στην περίπτωση των Δήμων, το εάν θα υπάρχει εξυπηρέτηση του κοινού τη δεύτερη ημέρα του έτους, αποφασίζεται από την εκάστοτε δημοτική αρχή.

