«Για εμάς είσαι πάντα εδώ»: Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του Λένα

Σε κλίμα συγκίνησης υποδέχτηκε τον νέο χρόνο ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας.

Ο γιος του πρώην πρωθυπουργού ανάρτησε μια φωτογραφία με την αδελφή του Λένα -που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 7 Αυγούστου, σε ηλικία 34 ετών- και τους γονείς τους, και έστειλε τις δικές του ευχές για το 2026.

«Για εμάς είσαι πάντα εδώ Λενάκι μου. Χρόνια πολλά σε όλους με υγεία! Εύχομαι το 2026 να σας δώσει απλόχερα ό,τι πραγματικά επιθυμείτε!», έγραψε.

