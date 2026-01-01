Ρεβεγιόν χωρίς αλκοόλ στην Αττική: Μόλις 62 θετικά αλκοτέστ σε 6.129 πρωτοχρονιάτικους ελέγχους

Εντατικούς ελέγχους για κατανάλωση αλκοόλ πραγματοποίησε η Τροχαία καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτινών ημερών, με στόχο τη μείωση περιστατικών επικίνδυνης οδήγησης και την πρόληψη ατυχημάτων.

Στην Αττική, το τελευταίο 24ωρο του έτους, από τις 06.00 της 31ης Δεκεμβρίου έως τις 06.00 της Πρωτοχρονιάς, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε συνολικά 6.129 αλκοτέστ σε οδηγούς.

Από το σύνολο των ελέγχων, 62 περιπτώσεις εντοπίστηκαν με τιμές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια και ακολούθησαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Διαβάστε επίσης:

Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται έως 7 Γενάρη τα μέτρα πρόληψης στην Κρήτη

Από την Πρωτοχρονιά του 1993 σε αυτή του 2026 – Η τελευταία αναλογική ευχή πριν όλα γίνουν ψηφιακά