Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται έως 7 Γενάρη τα μέτρα πρόληψης στην Κρήτη

Την απόφαση να παρατείνει την ισχύ των άμεσων προληπτικών μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφίας στο νησί, έλαβε η Περιφέρεια Κρήτης.

«Παρότι η Κρήτη παραμένει “ελεύθερη” από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Τα μέτρα τίθενται ισχύουν από την Πέμπτη 01-01-2026 έως και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν.

Αναλυτικά τα μέτρα που ισχύουν αφορούν στις μετακινήσεις ζώων και επίσης μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων για σφαγή και αναπαραγωγή επιτρέπονται και περιορίζονται αυστηρά εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας.

Επίσης, εξακολουθούν να επιτρέπονται (αλλαγή βοσκοτόπου) τόσο εντός όσο και εκτός της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, πάντα εντός Κρήτης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η ταυτόχρονη μεταφορά αιγοπροβάτων που προέρχονται από διαφορετικές εκτροφές.

Επιπρόσθετα, όλες οι μετακινήσεις διενεργούνται υποχρεωτικά με υγειονομικά πιστοποιητικά και με κατάλληλα πιστοποιημένα οχήματα που έχουν απολυμανθεί πριν τη φόρτωση, ενώ και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση προορισμού, πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων, όπως και τα ζώα παραμένουν σε καραντίνα για 21 ημέρες.

Επίσης προβλέπεται η απαγόρευση εισόδου αιγοπροβάτων στην Κρήτη από εκτροφές της υπόλοιπης Ελλάδας.

Διαβάστε επίσης:

Από την Πρωτοχρονιά του 1993 σε αυτή του 2026 – Η τελευταία αναλογική ευχή πριν όλα γίνουν ψηφιακά

Ρόδος: 16χρονος στο νοσοκομείο μετά από κατανάλωση αλκοολ – Συνελήφθη η μητέρα του

Λευκή Πρωτοχρονιά στη Λήμνο (photos/video)