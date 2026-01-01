Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

Αυξάνεται η τιμή των διοδίων από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026, στους αυτοκινητοδρόμους όλης της χώρας, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κόστος μετακίνησης για χιλιάδες επαγγελματίες και ιδιώτες οδηγούς.

Ειδικότερα για την Αττική Οδό, η αύξηση είναι 5 λεπτά και το διόδιο από 2,50 ανεβαίνει στα 2,55 ευρώ για την κατηγορία των απλών Ι.Χ. οχημάτων.

Αναλυτικά:

Κατ. 1: Μοτοποδήλατα, δίκυκλες μοτοσικλέτες ενός τροχού ανά άξονα: 1,25 €

Κατ. 2 : Επιβατικά (Ι.Χ.) Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα: 2,55€

Κατ. 3 : Ελαφρά εμπορικά οχήματα ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m: 2,55 €

Κατ. 4: Αυτοκίνητα με τροχόσπιτα ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και ύψους μεγαλύτερου του 1,30m, επάνω από 3 άξονες και ελαφρά λεωφορεία (κάτω των 15 θέσεων): 2,55 €

Κατ. 5: Μικρά και μεσαία HGVs φορτηγά συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων): 6,30 €

Κατ.6: Μεγάλα φορτηγά HGVs συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους: 10,10 €

Οι νέες τιμές σε Ολυμπία Οδός και Μορέα

Στο μεταξύ, η Ολυμπία Οδός (Αθήνα-Πύργος) και ο Μορέας (Κόρινθος-Καλαμάτα/Σπάρτη), ανακοίνωσαν εξίσου αύξηση στις τιμές των διοδίων από την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 (ώρα 00:00) λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι:

Ολυμπία Οδός (Ι.Χ.): Αθήνα–Πύργος από 15,40 € σε 19,50 € λόγω και του νέου σταθμού Πάτρα (3,60 €).

Μορέας (Ι.Χ.): Κόρινθος–Καλαμάτα από 11,30 € σε 11,75 € / Κόρινθος–Σπάρτη από 11,05 € σε 11,50 €.

