Αγρότες: Μετά το ρεβεγιόν στα μπλόκα, ώρα για κρίσιμες αποφάσεις (Video)

Αλλαγή χρονιάς στα μλόκα έκαναν για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι, που συνεχίζουν τον αγώνα επιβίωσης, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κάμψει τις κινητοποιήσεις τους.

Τα τρακτέρ και οι μηχανές τους να παραμένουν στην άκρη των δρόμων, διατηρώντας ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Ωστόσο πρακτικά, είναι αδύνατον η Αστυνομία να απομακρύνει χιλιάδες τρακτέρ από τις εθνικές οδούς. Πάντως, στο παρασκήνιο συζητήθηκαν ακόμη και ακραίες ενέργειες, όπως η χρήση τεθωρακισμένων στρατιωτικών οχημάτων, οι οποίες προφανώς απορρίφθηκαν ως αντιδημοκρατικές.

Ρεβεγιόν στα μπλόκα με ζωντανή μουσική

Μια διαφορετική, αγωνιστική αλλαγή χρόνου κάνουν φέτος οι αγρότες της Θεσσαλίας. Αρνούμενοι να εγκαταλείψουν τον αγώνα τους, μετέτρεψαν το μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα σε χώρο γιορτής, στέλνοντας μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για το 2026.

Εκατοντάδες αγρότες, μαζί με τις οικογένειές τους και κατοίκους της περιοχής που έσπευσαν να συμπαρασταθούν, έχουν στήσει ένα μεγάλο υπαίθριο ρεβεγιόν δίπλα στα παραταγμένα τρακτέρ και τις σημαίες.

Από την πλευρά της η Τροχαία, έχει αποφασίσει να θέσει σε εφαρμογή – όπως και τα Χριστούγεννα – προσωρινές εκτροπές κυκλοφορίας.

Η πιο χρονοβόρα παράκαμψη βρίσκεται στη Βοιωτία, όπου τα οχήματα εκτρέπονται από Μαρτίνο έως Κάστρο. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα, με παράκαμψη μισής ώρας. Μικρότερες είναι οι παρακάμψεις σε Πιερία, Νέα Αγχίαλο και Μπράλο, ενώ τα διόδια Μαλγάρων παραμένουν ανοιχτά.

Η κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα την Κυριακή

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν ανοιχτό και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα. Πάνω από 50 μπλόκα αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, με την συντριπτική πλειοψηφία τους να εμφανίζονται αποφασισμένοι.

Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια ήταν το πρώτο που «έσπασε», μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει στην αδιέξοδη τακτική της σύγκρουσης. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιτέθηκε ευθέως στους αγρότες στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του κάνοντας λόγο για «μπλόκα απέναντι στην κοινωνία».

Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, να υπερθεματίζει στο ύψος των αγροτικών ενισχύσεων, σε μήνυμά του πριν την αλλαγή του χρόνου.

Οι ενισχύσεις, όπως είπε, μέσα στο 2025 έφτασαν τα 3,8 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα, ποσό αυξημένο κατά περίπου 600 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

«Τα στοιχεία αυτά δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Δικαιολογίες, πλέον, δεν υπάρχουν», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «γνωρίζουμε ότι υπήρξαν αστοχίες και αδυναμίες», οι οποίες αντιμετωπίζονται με «διορθωτικές παρεμβάσεις, αποκαθιστώντας πραγματικές αδικίες».

Ο κ. Τσιάρας τόνισε επίσης πως η «ουσιαστική και ριζική επανεκκίνηση του πρωτογενούς τομέα απαιτεί τη συμμετοχή των ίδιων των παραγωγών», επισημαίνοντας ότι «οι σκοπιμότητες των λίγων δεν πρέπει να υπονομεύουν τις αγωνίες των πολλών».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε αναφερθεί νωρίτερα στο plan B της κυβέρνησης, που υπάρχει στο συρτάρι. Δηλαδή για διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ που συμμετέχουν σε μπλόκα.

Δήλωσε βέβαια ότι “δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο αυτό”. Αλλά διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει όλες τις εναλλακτικές που έχει.

Ο δε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποφάσισε “να μην ασκήσει νόμιμη βία” κατά των αγροτών.

