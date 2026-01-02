search
02.01.2026 08:05

Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα – Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

02.01.2026 08:05
peripoliko_ekav

Δύο τροχαία ατυχήματα με τρεις τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – Διεθνείς αντιδράσεις, «περιφρόνηση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

ΜΟΥΣΙΚΗ

BTS: Η μεγάλη επιστροφή των σούπερ σταρ της K-pop

ΥΓΕΙΑ

Κινέζοι χειρουργοί διατήρησαν το κομμένο αυτί μιας γυναίκας στο πόδι της για 5 μήνες

ΕΛΛΑΔΑ

Πρέβεζα: Με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο 16χρονος που τραυματίστηκε με καραμπίνα – Πώς έγινε το ατύχημα

ΚΟΣΜΟΣ

Κυπριακή προεδρία στην ΕΕ: προκλήσεις, στοιχήματα και προτεραιότητες του εξαμήνου

LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

