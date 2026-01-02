Δύο τροχαία στην Αττική τα ξημερώματα – Τρεις τραυματίες, οι δύο σοβαρά

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δύο τροχαία ατυχήματα με τρεις τραυματίες, δύο εκ των οποίων σοβαρά σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) σε περιοχές της Αττικής.
Ειδικότερα το πρώτο τροχαίο έλαβε χώρα στις 02:10 στο Ίλιον, στην οδό Ραδιοφωνίας στο ύψος του γηπέδου, όταν δύο Ι.Χ. συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, ο ένας σε σοβαρή κατάσταση κι ο δεύτερος με πιο ελαφρά τραύματα.
Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε στις 05:30 στη Λεωφόρο Λαυρίου και Λεωφόρο Σουνίου στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου όταν όχημα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο οδηγός με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται κρίσιμη. Μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.
Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο Μαρκόπουλο Αττικής. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα και εθελοντές.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 2, 2026
