Αγρότες: Αντίστροφη μέτρηση για την πανελλαδική σύσκεψη μετά την υποδοχή του 2026 στα μπλόκα

Αλλαγή χρονιάς στα μλόκα έκαναν για πρώτη φορά στα χρονικά των αγροτικών κινητοποιήσεων αγρότες και κτηνοτρόφοι, που συνεχίζουν τον αγώνα επιβίωσης, διατηρώντας παράλληλα ανοικτό το εθνικό οδικό δίκτυο.

Κομμάτι του αγώνα τους έκαναν οι αγρότες της Θεσσαλίας την αλλαγή του χρόνου στα πανίσχυρα μπλόκα τους. Με αυτοσχέδια γλέντια πάνω στις Εθνικές Οδούς, τα τρία μπλόκα έστειλαν μήνυμα ενότητας και κλιμάκωσης.

Την Παρασκευή θα συνεδριάσει το συντονιστικό όργανο του μπλόκου της Νίκαιας και την επόμενη μέρα, θα γίνει η συνέλευση των αγροτών που βρίσκονται εκεί για 33 ημέρες.

Βεγγαλικά, πυροτεχνήματα, ζεστό κρασί και εδέσματα συνόδεψαν την αντίστροφη μέτρηση για την υποδοχή του 2026 στο μπλόκο της Νίκαιας αλλά και του Ε – 65 στην Καρδίτσα, όπως και του Λόγγου Τρικάλων.

Πολίτες βρέθηκαν ξανά στο πλευρό τους, αντάλλαξαν μαζί τους ευχές για «καλή χρονιά» και για «νίκη στον αγώνα σας».

Η νέα χρονιά τους βρήκε στα πόστα τους, πιο αποφασισμένους να συνεχίσουν να διεκδικούν να μπορούν να μείνουν στους τόπους τους να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν με αξιοπρεπές εισόδημα εκείνοι και οι οικογένειες τους.

Μαζί τους ήταν οι οικογένειες τους, κάτοικοι από πολλά χωριά. Κόσμος που έσφιγγε τα χέρια τους και εύχεται «Καλή χρονιά, γεμάτη αγώνες και νίκες».

«Δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε σήμερα από εδώ» λένε οι συγχωριανοί των αγροτών.

Ανάλογο κλίμα επικράτησε και σε άλλα μπλόκα.

Πρωτοχρονιά στο μπλόκο και στο Κάστρο Βοιωτίας

Στο Κάστρο Βοιωτίας, παραμένει ανοιχτή μία λωρίδα σε κάθε ρεύμα μέχρι και τη Δευτέρα όπως αποφάσισαν οι αγρότες ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα υπάρχει εκτροπή περίπου 8 χιλιόμετρα νωρίτερα, στο Μαρτίνο.

Το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς, συνεδρίασε το συντονιστικό του μπλόκου, προκειμένου να αποφασίσει τη γραμμή που θα ακολουθήσει την Κυριακή στη πανελλαδική των Μαλγάρων.

Έβρος: Ελεύθερη η διέλευση φορτηγών ως τις 2 Ιανουαρίου

Σε μια κίνηση καλής θέλησης ενόψει της Πρωτοχρονιάς, οι αγρότες του Έβρου προχώρησαν σε προσωρινή άρση των αποκλεισμών στα μπλόκα των συνόρων, διευκολύνοντας τους επαγγελματίες οδηγούς.

Κανονικά και χωρίς προβλήματα διεξάγεται η διέλευση των φορτηγών από και προς την Ελλάδα στα δύο μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων στον Έβρο. Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διεξάγεται ελεύθερα τόσο στο μπλόκο του Τελωνείου των Κήπων (ελληνοτουρκικά σύνορα) όσο και σε εκείνο του κόμβου Ορμενίου, λίγα χιλιόμετρα πριν από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Η κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα την Κυριακή

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διατηρούν ανοιχτό και το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 4 Ιανουαρίου στα Μάλγαρα. Πάνω από 50 μπλόκα αναμένεται να συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, με την συντριπτική πλειοψηφία τους να εμφανίζονται αποφασισμένοι.

Το μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια ήταν το πρώτο που «έσπασε», μετά την ανακοίνωση ότι εκπρόσωποι μπλόκων τάσσονται υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επιμένει σε σκληρή γραμμή. Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έκανε λόγο στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του για «μπλόκα απέναντι στην κοινωνία».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, είχε αναφερθεί νωρίτερα στο plan B της κυβέρνησης, που υπάρχει στο συρτάρι. Δηλαδή για διοικητικά πρόστιμα στους ιδιοκτήτες των τρακτέρ που συμμετέχουν σε μπλόκα.

Δήλωσε βέβαια ότι “δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο αυτό”. Αλλά διαμήνυσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει όλες τις εναλλακτικές που έχει.

