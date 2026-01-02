search
02.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

02.01.2026

Ηράκλειο: Σύλληψη 32χρονου που ξυλοκόπησε άγρια τον 72χρονο πατέρα του

φωτογραφία αρχείου

Στη σύλληψη ενός 32χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Ο 32χρονος, το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς, επιτέθηκε βίαια στον 74χρονο πατέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διαμένει σε περιοχή του Ηρακλείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό αντιλήφθηκαν γείτονες οι οποίοι έκαναν τη σχετική καταγγελία.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 74χρονο στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ παρά το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος δεν επιθυμούσε τη σύλληψη του γιου του, η διαδικασία κινήθηκε αυτεπάγγελτα.

